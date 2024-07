Incendio a Baia San Felice: 1200 turisti evacuati dal camping Baia dei Campi

Un incendio di vaste proporzioni, con sospette cause dolose, è divampato nella mattina di mercoledì 24 luglio nel bosco che sovrasta la baia di San Felice a Vieste, sul Gargano. Le fiamme, alimentate dal forte vento, si sono rapidamente propagate verso il camping Baia dei Campi, che ospitava circa 1200 turisti. Per precauzione, il Comune ha disposto l'evacuazione del villaggio.

Incendio a Vieste: evacuati 1.200 turisti

I turisti sono stati smistati in due strutture ricettive tra Vieste e Mattinata e in una palestra scolastica nel centro di Vieste. Il Comune ha messo a disposizione anche mezzi e barche per il loro trasferimento. «Abbiamo trovato oggetti che fanno supporre l'origine dolosa dell'incendio - ha dichiarato il tenente colonnello Giuliano Palomba, comandante del Reparto Carabinieri Parco nazionale Gargano. Da giorni stavamo seguendo delle tracce che ci hanno condotto a due filoni investigativi su cui si stanno ora concentrando le indagini». Sulla vicenda è stata aperta un'indagine dalla Procura di Foggia per accertare le cause del rogo e se si sia trattato di un atto doloso o colposo.

