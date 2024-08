EasyJet: sciopero in Portogallo, ma i voli da e per l'Italia sono garantiti

Sciopero di EasyJet in Portogallo, ma i voli da e per l'Italia sono confermati

Lo sciopero del personale di cabina di EasyJet in Portogallo sta creando il caos negli aeroporti lusitani (e non), con centinaia di voli cancellati tra il 15 e il 17 agosto. La protesta, legata a richieste di migliori condizioni lavorative e a una carenza di personale, sta mettendo a dura prova le vacanze di migliaia di passeggeri. Nonostante la situazione critica in Portogallo, la compagnia aerea ha rassicurato i viaggiatori italiani: tutti i voli tra Italia e Portogallo sono confermati, sia quelli in partenza oggi che quelli previsti per i prossimi giorni. Ciò significa che chi ha programmato le proprie vacanze in Portogallo potrà partire senza preoccupazioni.

