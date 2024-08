Tagomago, a Roma il nuovo club esclusivo ispirato all'isola delle Baleari

Via Capoprati, cuore pulsante della movida romana, si arricchisce di una nuova perla: Tagomago. Il locale, ispirato all'omonima isola privata delle Baleari, meta prediletta dei vip, ha aperto le sue porte lo scorso giugno, portando un'ondata di freschezza e glamour sul Lungotevere. Su una superficie di 1500 mq, Tagomago si divide in tre aree distinte: un'area lounge all'ingresso, un cocktail bar principale e una zona relax con sdraio e ombrelloni. Il tutto culmina in un palco privato con consolle dj, perfetto per serate esclusive.

Tagomago: cocktail bar, musica e cucina di qualità a Roma

L'offerta gastronomica è altrettanto ricca e variegata. Pizze romane, fritti e tapas si alternano a piatti più elaborati, il tutto accompagnato da una carta dei cocktail creata da esperti barman. La drink list, ispirata ai più grandi party del mondo, propone signature cocktail unici e sorprendenti. Ogni sera, Tagomago offre un'esperienza musicale coinvolgente, passando da sonorità più rilassate per l'aperitivo a ritmi più accattivanti per la serata. La musica, presente tutti i giorni tranne il martedì, è il perfetto accompagnamento per le serate estive.

Tagomago è aperto tutti i giorni dalle 18:30 fino a tarda notte, con ingresso gratuito e selezione all'ingresso. L'ampio parcheggio nelle vicinanze rende facile raggiungere il locale e immergersi nell'atmosfera esclusiva di Tagomago.

