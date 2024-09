Nuova campagna pubblicitaria di Schär: il gluten free conquista tutti

"Con il meglio del gusto" torna in grande stile: la campagna Schär, che lo scorso anno ha conquistato il pubblico con la sua audacia, riparte nell'autunno 2024 con nuovi contenuti. A partire da metà settembre, il brand gluten-free sfiderà ancora una volta i pregiudizi sul cibo senza glutine, dimostrando quanto possa essere appagante. La campagna pubblicitaria sarà trasmessa per tre settimane sulle principali reti televisive italiane e fino a fine ottobre su social e piattaforme digitali, con una creatività firmata dall'agenzia Ipg e una pianificazione media curata da Initiative.

Schär: ecco la campagna pubblicitaria che rivoluziona la percezione del cibo senza glutine

Con questa campagna, Schär, leader del senza glutine in Italia mira a far scoprire a tutti che se il cibo senza glutine è quello giusto è straordinariamente soddisfacente, tanto quanto - o persino più di - qualsiasi alimento tradizionale!

Nell'immaginario collettivo, i prodotti senza glutine sono spesso percepiti come insapori e poco invitanti, ma Schär, con un tono ironicamente provocatorio, dimostra che i propri prodotti garantiscono una piena soddisfazione gustativa, sfatando con simpatia luoghi comuni e preconcetti sui cibi gluten free. Ecco quindi spiegato il claim scelto: “Senza glutine, non senza gnam”.

I video al centro della campagna, con tre diversi soggetti, vedono protagoniste persone di età diversa, da sole o in compagnia che esprimono in modo quasi tangibile tutta la ricchezza dell'esperienza gustativa Schär: senza compromessi o rinunce. In ambienti intimi e gioiosi, i soggetti addentano e assaporano golosamente tre prodotti che incarnano perfettamente la qualità gustativa Schär, il muffin al cioccolato, il tramezzino e i wraps. L'uso delle onomatopee (mmm, aam, gnam ecc) rafforza la percezione del piacere che questi alimenti, unici nel gusto, sanno regalare.

Come novità 2024, la campagna ha previsto la collaborazione con Fab!, l'innovativa piattaforma social interamente al femminile, con quasi un milione di follower, con cui la sfida sarà sfatare i falsi miti del gluten free. Ed è stata attivata una collaborazione con un talentuoso giovane chef, seguitissimo sui social, che creerà gustose ricette senza glutine, esplorando la grande versatilità di due prodotti Schär: il tramezzino, il primo pane Schär senza crosta, morbido e delizioso, con ingredienti di altissima qualità, e i wraps, morbide sfoglie facili da preparare e da arrotolare. Infine, per la prima volta, quest'anno Schär invita i consumatori a creare e condividere una ricetta preparata con il tramezzino o con i wraps, premiando la migliore con la pubblicazione sul sito Schär, nell'area delle ricette.

