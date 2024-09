Sviluppo Indicazioni Geografiche, ecco la “Dichiarazione di Ortigia 2024”

Durante il G7 Agricoltura, tenutosi a Ortigia, è stata consegnata al ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida e ai ministri delle delegazioni internazionali la “Dichiarazione di Ortigia 2024”. Questo documento, frutto dell'impegno di Origin Italia e del contributo dei Consorzi di tutela delle produzioni agroalimentari italiane Dop e Igp, mira a rilanciare il ruolo globale delle Indicazioni Geografiche (IG) e a favorire la cooperazione internazionale in questo settore.

I temi principali della Dichiarazione riguardano la protezione e la promozione delle IG a livello globale, con particolare attenzione all'importanza economica, sociale e culturale che queste hanno nei territori di produzione. Tra gli obiettivi strategici, c'è l'esigenza di sensibilizzare i ministri dell'Agricoltura dei Paesi del G7 e di altre nazioni sul valore delle IG, di proteggerle da dazi e barriere tariffarie e di garantire un impegno globale per una crescita sostenibile. Parallelamente, si è svolto il convegno "Italian Geographical Indications: A Tool for International Cooperation", con la partecipazione del direttore generale della FAO, Qu Dongyu. L'incontro ha messo in luce il potenziale dei Consorzi di tutela come modello di sviluppo, in particolare per i Paesi in via di sviluppo, grazie alle loro competenze in tutela, marketing e sviluppo locale.

Cesare Baldrighi, presidente di Origin Italia, ha sottolineato l'importanza di valorizzare le IG a livello internazionale e ha ringraziato il Ministro Lollobrigida per il suo impegno nel promuoverle come priorità nazionale. «Speriamo che questa iniziativa possa coinvolgere i Paesi di tutto il mondo e garantire la protezione delle IG, combattendo i tentativi speculativi attraverso una cooperazione globale», ha dichiarato Baldrighi. La “Dichiarazione di Ortigia 2024” si propone quindi come un documento chiave per il futuro delle Indicazioni Geografiche, che rappresentano non solo una fonte di valore economico, ma anche un pilastro per lo sviluppo rurale sostenibile e la tutela delle tradizioni legate ai territori.

