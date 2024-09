Acquacoltura sostenibile: la Regione Lombardia investe 1,5 milioni di euro

È un comparto di nicchia, da primato italiano e mondiale sempre più fondamentale per la nostra salute: l'acquacoltura, che in Lombardia può contare su una cinquantina di imprese registrate, si conferma un comparto agroalimentare in forma estremamente variegato, che comprende le piccole e medie troticolture di montagna fino ad arrivare ai grandi allevamenti di storione nella pianura bresciana, bergamasca, cremonese, pavese e lungo il Ticino.

1,5 milioni di euro per l'acquacoltura: la Lombardia sostiene le imprese ittiche

I pesci prodotti da queste aziende non servono solo a fini alimentari, ma anche per ripopolamento e per le gare di pesca. La Regione ha così deciso di intervenire sostegno del comparto con uno stanziamento di 1,5 milioni di euro con l'obiettivo di rilanciare la competitività delle imprese locali, promuovendo nel contempo pratiche produttive sostenibili e innovative. I contributi potranno essere richiesti a partire dal mese di novembre. Novità interessante: vi potranno accedere anche le aziende costituite da meno di 12 mesi e i fondi previsti possono coprire fino al 60% delle spese ammissibili, da un minimo di 18mila ad un massimo di 300mila euro per progetto.

L'assessore all'Agricoltura della Regione Lombardia, Alessandro Beduschi

«Questo bando - ha dichiarato l'assessore all'Agricoltura, Alessandro Beduschi - rappresenta una opportuna per il comparto in un momento in cui è essenziale rilanciare la crescita e garantire la resilienza delle nostre imprese. I fondi dovranno essere utilizzati per l'efficienza energetica con impianti fotovoltaici, la sostenibilità e la competitività, l'ammodernamento degli impianti, la diversificazione delle specie allevate, migliorando qualità e tracciabilità dei prodotti. Tutto ciò per offrire al mercato pesci, in alcuni casi, di straordinario valore aggiunto, come il caviale da storione, per il quale la Lombardia è leader assoluta in Italia e secondo produttore mondiale».

Di Renato Andreolassi

