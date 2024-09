Sequestrati 100 esemplari di "gamberi killer" in un ristorante di Prato

Durante un’ispezione della Guardia Costiera di Livorno, in collaborazione con l'Asl, sono stati trovati 100 esemplari vivi di Procambarus Clarkii, noti come "gamberi killer", all'interno di una cella frigorifera in un ristorante di Prato. Il titolare del locale è stato denunciato per detenzione illegale di una specie pericolosa, e gli esemplari sono stati sequestrati.

Sequestrati a Prato 100 esemplari vivi di Procambarus Clarkii

L'ispezione ha inoltre rivelato carenze igienico-sanitarie che hanno portato all’immediata chiusura del ristorante. Le autorità hanno stabilito che l’attività potrà riaprire solo dopo che verranno ripristinate condizioni adeguate per la conservazione e somministrazione degli alimenti.

I Procambarus Clarkii, noti come "gamberi killer", sono una specie invasiva originaria della Louisiana. Introdotti in Italia per fini commerciali, si sono diffusi rapidamente nel nostro territorio, mettendo a rischio le specie autoctone grazie alla loro capacità di colonizzare velocemente nuovi habitat. La loro alimentazione comprende larve, piante acquatiche, uova e piccoli pesci, e sono noti per la capacità di sopravvivere anche fuori dall’acqua.

© Riproduzione riservata