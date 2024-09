Successo per Pizza a Vico 2024: più di 40mila i visitatori per l'evento

Si è conclusa con un successo straordinario la settima edizione di Pizza a Vico, l'evento dedicato alla celebre pizza di Vico Equense (Na), svoltosi dal 23 al 25 settembre. Le strade e le piazze del borgo campano sono state prese d'assalto da oltre 40mila visitatori, nonostante le avverse condizioni meteorologiche del primo giorno e l'abbassamento delle temperature tipico di fine settembre. L'evento ha confermato il suo status di manifestazione enogastronomica di primo piano, celebrando la storica pizza vicana, brevettata dal leggendario Luigi Dell'Amura. Più di 35 mila fette di pizza sono state distribuite dai 26 stand allestiti nelle principali vie di Vico Equense, offrendo ai partecipanti un assaggio autentico della tradizione locale.

Vico Equense: la pizza De.Co. conquista il palato di migliaia di persone

Il sindaco Giuseppe Aiello ha sottolineato l'importanza del legame tra i maestri pizzaioli e il territorio: «Vico Equense e i suoi pizzaioli sono una grande famiglia, hanno creato un'immagine familiare e di eccellenza per la nostra città. È essenziale continuare su questa strada, affinché le future generazioni possano apprendere un mestiere che ha reso Vico famosa nel mondo». Il punto culminante della manifestazione è stato il Premio Dell'Amura, dedicato all'inventore della pizza a metro. Tra le 23 pizzerie partecipanti, il ristorante "Da Giovanni" della frazione Sant'Andrea ha trionfato grazie a una pizza raffinata, capace di coniugare tradizione e creatività: erbe spontanee, porcini, mela limoncella, fiordilatte, caciotta al limone e noci su un impasto leggero e fragrante. La giuria di qualità, presieduta dal giornalista Luciano Pignataro, ha premiato questo capolavoro di sapori locali, espressione della cultura gastronomica vicana. La giuria era composta da nomi illustri del settore enogastronomico: oltre a Luciano Pignataro, erano presenti lo chef stellato Peppe Guida, il nipote del fondatore della pizza vicana Luigi Dell'Amura, Eleonora Cozzella di La Repubblica, Carlo Passera di Identità Golose, Pina Sozio di Gambero Rosso, Giada Bellegotti di La Cucina Italiana, Nadia Taglialatela di Mangia & Bevi e Giuseppe Giorgio de Il Roma.

Pizza a Vico 2024: 40mila visitatori per celebrare la regina della tavola

La Pizza di Vico è l'unica in Italia a vantare il riconoscimento De.Co. (Denominazione comunale di origine), che tutela la sua storia e le sue materie prime, come il provolone del Monaco, il fiordilatte e l'olio extravergine locale. Questo marchio di qualità rappresenta il valore di una cucina che ha reso Vico Equense una delle città più stellate d'Italia. Ma oltre alla pizza, Pizza a Vico è stata l'occasione per esplorare le bellezze del territorio, dalle chiese ai monumenti, dalle passeggiate a mare fino alle frazioni più remote, promuovendo non solo il patrimonio enogastronomico, ma anche quello artistico e paesaggistico. Michele Cuomo, presidente dell'Associazione Pizza a Vico, ha evidenziato come questa edizione abbia dimostrato l'importanza di un'identità culinaria forte e riconoscibile, capace di affascinare sia in Italia che all'estero: «Questa edizione ha ribadito le radici locali della nostra pizza, ma ha anche messo in evidenza il suo potenziale su scala internazionale». Infine, Pizza a Vico non è solo una festa del gusto, ma un'iniziativa a sfondo solidale, con numerose attività svolte in collaborazione con associazioni di volontariato, confermando l'impegno della manifestazione a favore della comunità.

L'evento ha coinvolto ben 100 maestri pizzaioli e 26 pizzerie locali, tra cui: Aequa, Agriturismo Nonno Luigino, Camillo Oste Verace, Cuore di Pizza, Da Giovanni e molte altre, che hanno contribuito a rendere questa edizione indimenticabile per chiunque abbia avuto la fortuna di parteciparvi.

© Riproduzione riservata