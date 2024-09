Enit, tagliate le gomme all'auto dell'ad Ivana Jelinic

Non si sono fatti attendere i commenti di solidarietà ad Ivana Jelinic, amministratore delegato di Enit, ente che si occupa della promozione dell'offerta turistica italiana. Nella giornata di martedì 3 settembre, infatti, è stata vittima un atto intimidatorio da parte di ignoti che hanno tagliato le gomme delle sua auto parcheggiata all'interno della sede di Via Marghera. Fortemente voluta dal ministro del Turismo, Daniela Santanchè, Jelinic è alla guida dell'ente dal novembre 2022.

Ivana Jelinic è ad di Enit dal novembre 2022 (credits: Enit, Facebook)

Proprio Santanchè ha detto: «Esprimo la mia più sincera solidarietà all'ad di Enit Ivana Jelinic, certa che non si lascerà intimidire da questi beceri atti minatori e che proseguirà il suo lavoro di rilancio dell'ente con l'impegno e la professionalità che da sempre la contraddistinguono». «Solidarietà e vicinanza all'amministratore delegato di Enit, Ivana Jelinic, per l'intimidazione subita. Ogni atto di violenza va sempre condannato con fermezza. Nessuno dovrebbe sentirsi minacciato per il ruolo che ricopre. Sono certo che Jelinic continuerà il suo lavoro con professionalità e dedizione» le ha fatto eco Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

«In qualità di assessore della Regione Lombardia - ha aggiunto Barbara Mazzali, delegata a Turismo, marketing territoriale e moda -, desidero esprimere la mia piena solidarietà e vicinanza alla presidente di Enit, Ivana Jelinic, per il gravissimo atto intimidatorio di cui è stata vittima. Tagliare le gomme dell'auto di una figura pubblica, simbolo di dedizione e impegno per la promozione del nostro Paese, rappresenta un attacco vile e inaccettabile non solo alla persona, ma anche alle istituzioni che essa rappresenta. Questi atti di violenza e intimidazione non devono trovare alcuno spazio nella nostra società, e sono certa che le autorità competenti faranno tutto il necessario per individuare i responsabili e assicurarli alla giustizia».

«Esprimo la mia più grande solidarietà a Ivana Jelinic amministratore delegato di Enit, vittima di un ignobile atto intimidatorio», ha dichiarato Giuseppe Cimmini, presidente di Fiavet Confcommercio di cui la stessa Jelinic era stata presidente. Fipe-Confcommercio, invece, ha fatto sapere: «Confidiamo nell'operato degli inquirenti affinché vengano individuati i responsabili di tale vile episodio, certi che l'ad Jelinic proseguirà il prezioso lavoro che in questi anni ha svolto con dedizione e competenza per rendere più competitivo il sistema turistico nazionale».

© Riproduzione riservata