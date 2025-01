Dalla bici al letto: il Giro d'Italia 2025 riposa nei BWH Hotels

È ufficiale: BWH Hotels Italia & Malta sarà il partner ufficiale del Giro d'Italia 2025, la corsa ciclistica più iconica del nostro Paese e simbolo di passione, sport e bellezza. L'annuncio, accolto con entusiasmo, sancisce l'unione tra due realtà che condividono valori profondi: l'eccellenza e la valorizzazione del territorio.

Sara Digiesi, ceo di BWH Hotels Italia & Malta (credits: Sara Minelli)

«Siamo estremamente orgogliosi di diventare official partner del Giro d'Italia, un evento che non solo celebra l'eccellenza sportiva, ma offre un'opportunità straordinaria per promuovere il turismo e valorizzare le bellezze del nostro Paese - ha dichiarato Sara Digiesi, ceo di BWH Hotels Italia & Malta. Con una rete di strutture presenti in tutta Italia, BWH Hotels è il partner ideale per accompagnare il prestigioso evento itinerante, accogliere turisti, appassionati di ciclismo e professionisti del comparto, offrendo un'ospitalità di qualità e invitando a scoprire i nostri territori, ben oltre la durata dell'evento stesso».

Il Giro d'Italia 2025: percorso, date e numeri

La 108ª edizione del Giro d'Italia prenderà il via il 9 maggio 2025 da Durazzo, in Albania, per concludersi il 1° giugno a Roma, al termine di 21 tappe che attraverseranno lo Stivale. In totale, i ciclisti percorreranno 3.410,3 km, portando il pubblico in un viaggio emozionante tra paesaggi mozzafiato, borghi storici e città simbolo della cultura italiana.

Giro d'Italia 2025: tra pedalate e pernottamenti, BWH Hotels si unisce alla corsa

BWH Hotels sarà al fianco di questo evento straordinario, offrendo il proprio supporto logistico e accogliendo atleti, squadre e tifosi nelle sue strutture presenti lungo il percorso.

La forza di BWH Hotels: capillarità, qualità e sostenibilità

Fondata nel 2019, BWH Hotels Italia & Malta è parte di una rete globale che conta 4.500 strutture in oltre 100 Paesi. In Italia, il gruppo è leader del settore, con 170 hotel distribuiti su tutto il territorio nazionale, da Nord a Sud. A guidare la crescita del gruppo è una cooperativa di albergatori, supportata da uno staff di 70 professionisti presso la sede di Milano.

Le parole chiave? Capillarità, qualità, innovazione e soluzioni personalizzate, oltre a solidi accordi di marketing e distribuzione globali che garantiscono vantaggi esclusivi per i membri del network. Un pilastro fondamentale della strategia di BWH Hotels sono i programmi di fidelizzazione, come Best Western Rewards e WorldHotels Rewards, che contano su 57 milioni di iscritti nel mondo. Questi programmi offrono vantaggi esclusivi, tariffe dedicate e benefit per una clientela sempre più affezionata.

© Riproduzione riservata