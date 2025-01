Bonduelle a Hospitality e Beer & Food Attraction con delle novità per la ristorazione

Bonduelle Food Service, divisione del Gruppo Bonduelle dedicata alle soluzioni vegetali per il mondo della ristorazione professionale, inaugura il 2025 con una presenza di rilievo a due delle più importanti fiere di settore. L'azienda sarà infatti protagonista a Hospitality (dal 3 al 6 febbraio a Riva del Garda) e a Beer & Food Attraction (dal 16 al 18 febbraio a Rimini), portando con sé tante novità pensate per semplificare il lavoro degli chef e valorizzare la creatività in cucina.

Bonduelle apre il 2025 partecipando a Hospitality e Beer and Food Attraction

In particolare, Bonduelle punta a stupire con un'offerta innovativa e variegata, capace di rispondere alle esigenze del mondo del fuori casa con prodotti pratici, versatili e di alta qualità. Non si tratta solo di un'esposizione, ma di un vero e proprio dialogo con i professionisti del settore, che potranno scoprire e degustare le ultime proposte del marchio grazie alla collaborazione con lo chef Fabrizio Milione e i colleghi della Federcuochi, di cui Bonduelle, ricordiamo, è premium partner anche per il 2025.

Due fiere, un unico obiettivo per Bonduelle: semplificare e ispirare

Il primo appuntamento, dicevamo, è con Hospitality - Il Salone dell'Accoglienza, un evento internazionale dedicato agli operatori della ristorazione e dell'hotellerie. La manifestazione, che si terrà a Riva del Garda, sarà l'occasione per Bonduelle di presentare le sue soluzioni pensate per ottimizzare i tempi in cucina senza rinunciare alla qualità. Pochi giorni dopo, l'azienda sarà presente a Rimini per Beer & Food Attraction, l'unico evento europeo interamente dedicato al mondo dell'Eating Out Experience. Questo secondo appuntamento, focalizzato sulle tendenze nel consumo fuori casa, rappresenta un palcoscenico ideale per presentare innovazioni che combinano praticità e gusto.

Tra le novità di punta che verranno svelate alle fiere spicca la linea Brunoise: una gamma di verdure già tagliate in cubetti, perfette per ridurre i tempi di preparazione senza limitare la creatività degli chef. Questa soluzione si rivolge a chi cerca praticità, ma non vuole rinunciare alla freschezza e al sapore. Un altro highlight è il nuovo Contorno Rustico Minute, un mix croccante e gustoso che combina fagiolini, patate, carote e cipolla. Questo prodotto amplia la già apprezzata gamma di Contorni Minute, che ora conta cinque referenze, ognuna pensata per rispondere a specifiche esigenze della ristorazione. Ma le novità non finiscono qui: Bonduelle ha in serbo altre proposte che verranno presentate in anteprima assoluta. Queste novità, che interesseranno sia l'offerta di surgelati sia quella di conserve, dimostrano l'impegno dell'azienda nel rinnovarsi continuamente per rispondere ai bisogni dei professionisti del comparto.

