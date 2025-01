Lombardia: Palazzo Te e Vittoriale due gioielli che attirano migliaia di turisti

Due cifre danno l'idea di quanto siano importanti i beni culturali per i territori lombardi e non solo, e per tutte le attività direttamente o indirettamente collegate: ristorazione, alberghi e prodotti enogastronomici locali. Nel 2024, Palazzo Te di Mantova è stato visitato da 255mila persone; record per il Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera, la casa di Gabriele D'Annunzio, che ha fatto registrare 300mila visitatori.

Palazzo Te di Mantova

A Mantova anzitutto dove quest'anno si festeggiano i 500 anni di Palazzo Te. «Un luogo - ha detto il direttore Stefano Baia Curioni - che in futuro ci auguriamo possa generare trasformazioni, creatività e progetti che cambiano il mondo. Fu così alle sue origini, quando fu pensato dall'architetto e pittore Giulio Romano e da Federico Gonzaga». Un gioiello architettonico ricco di storia e cultura che in questi giorni ospita un'importante mostra su Picasso. In primavera, invece, accoglierà una mostra con 30 pezzi provenienti dai musei d'Europa in dialogo con le stanze del Palazzo a partire da "Amore e psiche". Dalla pianura al lago di Garda, a Gardone Riviera, dove il 31 dicembre scorso il presidente del Vittoriale, Giordano Bruno Guerri, ha festeggiato il traguardo raggiunto da una delle case museo più visitate al mondo: 300mila ingressi. «La nostra - ha dichiarato Guerri - è diventata un'impresa culturale di riferimento italiana, eccellenza per la Lombardia.Continueremo ad essere un motore di cultura e a lavorare con entusiasmo per rendere la visita un'esperienza sempre piu straordinaria, offrendo nuovi servizi, iniziative e bellezza».

