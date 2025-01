Il fondo QuattroR pronto a sedersi alle tavole di Old Wild West e Pizzikotto

Cigierre-Compagnia Generale Ristorazione, gruppo friulano controllato da BC Partners e noto per essere proprietario di marchi come Old Wild West, Wiener Haus e Pizzikotto, si prepara a un riassetto societario. Il fondo QuattroR è infatti in trattative per acquisire una quota di minoranza, stimata attorno al 20%, tramite un aumento di capitale.

QuattroR pronta a rilevare una quota di minoranza del gruppo proprietario di marchi come Old Wild West

I nuovi fondi saranno destinati all'espansione e all'apertura di nuovi ristoranti. L'operazione sarà accompagnata da un rifinanziamento complessivo del debito del gruppo, con una rinegoziazione delle scadenze previste per il 2025. BC Partners, che detiene la maggioranza dal 2015, manterrà il controllo.

Negli anni, Cigierre ha affrontato vari tentativi di vendita da parte di BC Partners, ma i processi sono stati interrotti da fattori esterni come il Covid o proposte normative sfavorevoli. Dopo il rallentamento dovuto alla pandemia, l'azienda ha registrato una ripresa, chiudendo il 2023 con ricavi vicini a 550 milioni di euro (+9% sul 2022) e un Ebitda di 60 milioni (18% del fatturato). Il gruppo ha inoltre riorganizzato il proprio portafoglio di marchi, cedendo Temakinho al fondo tedesco Mutares. La nuova iniezione di capitale e il rifinanziamento segnano una nuova fase di crescita per Cigierre.

