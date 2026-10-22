SAPORI CONDIVISI
Dai social alla libreria: 12 food creator firmano un volume con 60 ricette
“La cucina che unisce”, il nuovo ricettario de Il Cucchiaio d'Argento, raccoglie preparazioni fra tradizione regionale, proposte vegetali e contaminazioni, accompagnate da storie personali e ricordi di famiglia
Con “La cucina che unisce. 12 creator per 60 ricette da amare e condividere”, Il Cucchiaio d’Argento porta in libreria un progetto nato dalla propria community. Dodici autori, selezionati fra chi aveva risposto alla chiamata di Cucchiaio.it, hanno lavorato con la redazione alla verifica delle ricette e alla costruzione dei contenuti. Il volume è curato da Tatjana Pauli, direttrice editoriale de “Il Cucchiaio d’Argento Libri”, e Annalisa Musso, direttrice editoriale di Cucchiaio.it.
Cinque sezioni per raccontare dodici modi di cucinare
Le 60 preparazioni, 5 per ciascun creator, sono raccolte in 5 sezioni. “Sapori di casa” riunisce Tamara Mitrangolo (@lericettesegreteditamy), Paola Cuccunato (@paolafoodlover) e Michela Masotto (@chef.inblack); “Impasti e dolcezze”, Valentina Sticca (@valechecucina) e Fabio Meli (@thebakerman). Nella sezione “Veg e healthy” ci sono Rossana Lodo (@figliadisoia_) e Camilla Dragoni (@camifoodies). “Oltre la tradizione” raccoglie le proposte di Elisabetta Caccamo (@theautumnlady), Davide De Vita (@davidedevita_food) e Francesco Pio Longo (@ciccioincucina); “Sapori dal mondo”, quelle di Natalia Nieves Iszakovits (@natcooksstuff_) e Alex Santacroce (@a_million_foods).
Dalle ricette regionali alle contaminazioni contemporanee
La cucina regionale convive con proposte vegetali e contaminazioni: dai taralli pugliesi bolliti alla torta di nocciole piemontese, dalle orecchiette cacio e cozze alla dumpling lasagna. Una varietà che restituisce il modo in cui oggi la cucina domestica accoglie tradizioni familiari, scambi e nuovi ingredienti. Ogni ricetta è accompagnata dai tempi di preparazione, cottura e riposo, dal grado di difficoltà e da un approfondimento sulla storia del piatto. Accanto alle indicazioni pratiche trova spazio il racconto di chi cucina: ricordi di famiglia, abitudini, percorsi personali. Le voci sono diverse, come lo sono i piatti; a tenerle insieme è il passaggio dalla cucina di casa alla condivisione online e, da qui, alle pagine del libro.
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Per il Cucchiaio d’Argento, la collaborazione con i creator apre un dialogo con chi racconta il cibo sulle piattaforme digitali, conservando il lavoro redazionale che accompagna il ricettario. Per chi legge, il volume offre preparazioni da seguire e storie da cui partire per conoscere chi le ha ideate. “La cucina che unisce” è pubblicato da Editoriale Domus e costa 12,90 euro.