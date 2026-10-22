Dai social alla libreria: 12 food creator firmano un volume con 60 ricette

Con “La cucina che unisce. 12 creator per 60 ricette da amare e condividere”, Il Cucchiaio d’Argento porta in libreria un progetto nato dalla propria community. Dodici autori, selezionati fra chi aveva risposto alla chiamata di Cucchiaio.it, hanno lavorato con la redazione alla verifica delle ricette e alla costruzione dei contenuti. Il volume è curato da Tatjana Pauli, direttrice editoriale de “Il Cucchiaio d’Argento Libri”, e Annalisa Musso, direttrice editoriale di Cucchiaio.it.

La copertina del libro “La cucina che unisce. 12 creator per 60 ricette da amare e condividere”

Cinque sezioni per raccontare dodici modi di cucinare

Le 60 preparazioni, 5 per ciascun creator, sono raccolte in 5 sezioni. “Sapori di casa” riunisce Tamara Mitrangolo (@lericettesegreteditamy), Paola Cuccunato (@paolafoodlover) e Michela Masotto (@chef.inblack); “Impasti e dolcezze”, Valentina Sticca (@valechecucina) e Fabio Meli (@thebakerman). Nella sezione “Veg e healthy” ci sono Rossana Lodo (@figliadisoia_) e Camilla Dragoni (@camifoodies). “Oltre la tradizione” raccoglie le proposte di Elisabetta Caccamo (@theautumnlady), Davide De Vita (@davidedevita_food) e Francesco Pio Longo (@ciccioincucina); “Sapori dal mondo”, quelle di Natalia Nieves Iszakovits (@natcooksstuff_) e Alex Santacroce (@a_million_foods).

Dalle ricette regionali alle contaminazioni contemporanee

La cucina regionale convive con proposte vegetali e contaminazioni: dai taralli pugliesi bolliti alla torta di nocciole piemontese, dalle orecchiette cacio e cozze alla dumpling lasagna. Una varietà che restituisce il modo in cui oggi la cucina domestica accoglie tradizioni familiari, scambi e nuovi ingredienti. Ogni ricetta è accompagnata dai tempi di preparazione, cottura e riposo, dal grado di difficoltà e da un approfondimento sulla storia del piatto. Accanto alle indicazioni pratiche trova spazio il racconto di chi cucina: ricordi di famiglia, abitudini, percorsi personali. Le voci sono diverse, come lo sono i piatti; a tenerle insieme è il passaggio dalla cucina di casa alla condivisione online e, da qui, alle pagine del libro.