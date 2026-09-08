Da Afragola a Tokyo: la storia del pizzaiolo Peppe Errichiello diventa un libro

Si intitola “Un napoletano al wasabi. Fame. Riscatto. Dignità” il nuovo libro autobiografico di Giuseppe Errichiello, scritto insieme al collaboratore di Italia a Tavola Luigi D'Antonio e pubblicato da FA Publisher. Il volume, già uscito e disponibile, ripercorre la storia personale e professionale del maestro pizzaiolo originario di Afragola (Na), da un'infanzia complicata all'arrivo in Giappone, dove vive da diciotto anni e ha costruito la propria carriera fino a conquistare il primo posto nella classifica 50 Top Pizza Asia-Pacific 2026.

La copertina del libro di Giuseppe Erichiello e Luigi D'Antonio

Dall’infanzia difficile alla partenza per il Giappone

Conosciuto da tutti come Peppe, Errichiello è partito dall'Italia diciotto anni fa e oggi gestisce due locali a Tokyo, ai quali si è aggiunta proprio in questi giorni una terza attività. In mezzo c'è un percorso che il libro ricostruisce partendo da molto prima del trasferimento in Asia, tornando agli anni trascorsi in istituto, alla solitudine e alle difficoltà di un ragazzo costretto a crescere in fretta. È in quel periodo che la pizza entra nella sua vita, quasi per caso. Il lavoro con la farina e davanti al forno diventa progressivamente un mestiere e una direzione da seguire, fino alla svolta che lo porta dall'altra parte del mondo. A condurlo a Tokyo è l'amore, ma una volta arrivato Errichiello deve ricominciare da capo, confrontandosi con un Paese e una cultura lontani da quelli in cui è cresciuto. Il racconto passa così attraverso gli errori, le difficoltà e le successive rivincite, senza perdere il filo che continua a legarlo alla Campania.

A Tokyo la pizza incontra l'alta cucina

Proprio in Giappone la sua esperienza da pizzaiolo si è poi incontrata con le tecniche dell'alta cucina apprese nel corso degli anni. Un approccio che Errichiello ha portato anche in RistoPizza by Napoli sta' ca', il locale all'interno dell'Azabudai Hills Store di Tokyo che nel 2026 è stato indicato da 50 Top Pizza come migliore pizzeria dell'area Asia-Pacifico. «Al Giappone, che mi ha dato tanto, voglio restituire indietro qualcosa e per farlo ho unito la mia esperienza di pizzaiolo all'Alta Cucina che ho sperimentato negli anni» spiega Errichiello. Da qui si comprende anche il titolo scelto per il volume. “Un napoletano al wasabi” mette insieme i due luoghi attorno ai quali si è sviluppata la sua storia, mentre “Fame. Riscatto. Dignità” rimanda agli anni raccontati nelle pagine del libro.

La sala di RistoPizza by Napoli sta' ca' a Tokyo

Errichiello ripercorre infatti il periodo trascorso in istituto, i silenzi e le domande rimaste a lungo senza risposta, per arrivare alla pizza, alla partenza per Tokyo e alla costruzione di una nuova vita in Giappone. Il racconto procede quindi su due piani che finiscono inevitabilmente per intrecciarsi: quello personale e quello professionale. Il mestiere diventa il filo attraverso cui seguire la trasformazione delle difficoltà vissute da bambino prima in determinazione e poi in un progetto concreto, fino all'apertura dei locali nella capitale giapponese e ai riconoscimenti ottenuti negli ultimi anni. Errichiello affida così al libro la propria esperienza senza nasconderne i passaggi più difficili e con l'intento dichiarato di rivolgersi anche a chi sta ancora cercando la propria strada.

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