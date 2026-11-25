Raddoppiano i ristoranti perfetti e debutta un nuovo sistema di valutazione per il vino. La 47esima edizione de La Guida d’Italia 2027 de L’Espresso ridisegna la geografia dell'alta cucina nazionale portando a 12 i locali con il punteggio massimo di 20/20 - erano sei lo scorso anno - e inserendo 91 nuovi indirizzi su un totale di 300 insegne selezionate. Quasi un ristorante su tre è una novità assoluta, mentre al vertice della classifica salgono a 27 i 5 Cappelli, con sette nuovi ingressi che premiano in particolare il Sud Italia e le nuove leve della ristorazione.

La copertina e il dorso dell'edizione 2027 de La Guida d’Italia de L’Espresso con l'illustrazione della Sentinella inquieta firmata da Elisa Seitzinger

La svolta riguarda anche la struttura stessa del prodotto editoriale: dopo anni di separazione, ristoranti e cantine tornano insieme in un unico volume bilingue (italiano e inglese) pensato per il pubblico internazionale a un anno dal riconoscimento Unesco della cucina italiana. Accanto ai tradizionali Cappelli fa il suo esordio il Sigillo, un timbro in ceralacca da uno a cinque che incorona le 300 migliori aziende vitivinicole del Paese, assegnando per la prima volta il voto massimo di 110 cum laude a 12 etichette, con un netto dominio dei Brunello di Montalcino 2021.

I 12 ristoranti da 20/20

Ai sei chef già confermati a 20/20 - Massimo Bottura (Osteria Francescana), Antonino Cannavacciuolo (Villa Crespi), Moreno Cedroni (Madonnina del Pescatore), Carlo Cracco (Ristorante Cracco), Niko Romito (Reale) e Ciccio Sultano (Duomo) - si affiancano sei nuovi nomi al vertice:

Jessica Rosval con Al Gatto Verde (Modena)

con Al Gatto Verde (Modena) Heinz Beck con La Pergola (Roma)

con La Pergola (Roma) Chicco e Bobo Cerea con Da Vittorio (Brusaporto)

con Da Vittorio (Brusaporto) Riccardo Monco e Alessandro Della Tommasina con l’Enoteca Pinchiorri (Firenze)

con l’Enoteca Pinchiorri (Firenze) Davide Oldani con il D’O (Cornaredo)

con il D’O (Cornaredo) Mauro Uliassi con il suo Uliassi (Senigallia)

I 7 nuovi ingressi nei 5 Cappelli

Nella fascia dei 5 Cappelli salgono a 27 le insegne premiate, sei in più rispetto allo scorso anno. I sette nuovi ingressi tracciano una mappa che unisce grandi centri e territori periferici:

Agli Amici di Emanuele Scarello (Friuli-Venezia Giulia)

di Emanuele Scarello (Friuli-Venezia Giulia) Casa Perbellini 12 Apostoli di Giancarlo Perbellini (Verona)

di Giancarlo Perbellini (Verona) Enrico Bartolini al Mudec di Enrico Bartolini (Milano)

di Enrico Bartolini (Milano) Il Pagliaccio di Anthony Genovese (Roma)

di Anthony Genovese (Roma) La Rei Natura di Michelangelo Mammoliti (Langhe)

di Michelangelo Mammoliti (Langhe) Bros' di Floriano Pellegrino e Isabella Potì (Puglia)

di Floriano Pellegrino e Isabella Potì (Puglia) Qafiz di Nino Rossi (Calabria)

I principali numeri dei nuovi ingressi nell'edizione 2027 de La Guida d’Italia: 91 nuovi ristoranti (48 entrano già con tre Cappelli o più e uno direttamente con cinque Cappelli) e 33 nuove cantine su 300 selezionate

Confermano invece il massimo riconoscimento:

Antonia Klugmann (L’Argine a Vencò)

(L’Argine a Vencò) Massimiliano Alajmo (Le Calandre)

(Le Calandre) Enrico Crippa (Piazza Duomo)

(Piazza Duomo) Pino Cuttaia (La Madia)

(La Madia) Davide Di Fabio (Dalla Gioconda)

(Dalla Gioconda) Nicola e Pierluigi Portinari (La Peca)

(La Peca) Giovanni Santini (Dal Pescatore Santini)

(Dal Pescatore Santini) Gian Piero Vivalda (Antica Corona Reale)

Tra i 91 nuovi ingressi complessivi, 13 locali debuttano direttamente con 4 o 5 Cappelli: spiccano le nuove insegne di grandi firme come il St. George di Heinz Beck a Taormina, la Gucci Osteria di Massimo Bottura a Firenze e Viride di Carlo Cracco a Roma, accanto alla forte crescita del Mezzogiorno e delle isole, con otto novità in Sardegna, sei in Sicilia e quattro in Campania. Tra le conferme in ascesa, il salto più netto appartiene al Carignano di Davide Scabin a Torino, che passa da due a quattro Cappelli.

Debutta il Sigillo per il vino: dominio di Montalcino tra i 110 cum laude

Sul fronte enologico, la principale novità dell'edizione 2027 è l'introduzione del Sigillo, la scala di valutazione da uno a cinque che affianca i Cappelli per mappare le migliori cantine italiane. Nell'élite vitivinicola entrano 12 etichette premiate con il 110 cum laude, prodotte da 11 cantine. La Toscana guida la classifica con sette vini, trainata dai sei Brunello di Montalcino dell'annata 2021, a cui si affiancano le eccellenze di altre tre regioni:

Toscana (Montalcino): Argiano, Canalicchio di Sopra, Casanova di Neri, Cava d’Onice, Giodo e Le Potazzine

Argiano, Canalicchio di Sopra, Casanova di Neri, Cava d’Onice, Giodo e Le Potazzine Toscana (Val d'Orcia): Podere Forte

Podere Forte Piemonte: Marchesi di Grésy e Poderi Gianni Gagliardo

Marchesi di Grésy e Poderi Gianni Gagliardo Friuli-Venezia Giulia: Ronco dei Tassi

Ronco dei Tassi Sicilia: Feudo Maccari

Il sistema di valutazione dei vini in centesimi con i Sigilli da uno a cinque (fino al 110 cum laude), il dato sulle 15 cantine con entrambi i vini a 99 o più punti e la classifica delle zone d'origine più rappresentate, guidata da Barolo (59) e Brunello di Montalcino (49)

Tra i riconoscimenti individuali del comparto vitivinicolo e delle singole categorie enologiche, la Guida premia:

Premio Cantina 2027: Chiara Ziliani (Franciacorta), che raggiunge per la prima volta i 100 punti e i cinque Sigilli con il Riserva Nature Ziliani C 2017

Chiara Ziliani (Franciacorta), che raggiunge per la prima volta i 100 punti e i cinque Sigilli con il Riserva Nature Ziliani C 2017 Enologo 2027: Tommaso Raffaelli di Ronco dei Pini (Colli Orientali del Friuli)

Tommaso Raffaelli di Ronco dei Pini (Colli Orientali del Friuli) Cantina rivelazione 2027: Restivo (Etna)

Restivo (Etna) Vino rosso 2027: Argiano

Argiano Vino bianco 2027: Feudo Maccari

Feudo Maccari Vino spumante 2027: Contratto

Contratto Vino rosato 2027: Neri

Neri Vino orange 2027: Škerk

Škerk Vino dolce 2027: Possa

Giovani talenti, sala e premi speciali: tutti i riconoscimenti 2027

Accanto alle dieci giovani promesse individuate tra i nuovi ingressi, i riconoscimenti individuali e tematici dell'edizione 2027 vanno a:

I dieci giovani talenti della ristorazione segnalati nell'edizione 2027

Miglior giovane chef 2027: Laura Santosuosso del ristorante Sandì (Milano), premiata dal vincitore uscente Luca Adobati

Laura Santosuosso del ristorante Sandì (Milano), premiata dal vincitore uscente Luca Adobati Performance d’Italia 2027: Roy Caceres di Orma (Roma)

Roy Caceres di Orma (Roma) Esperienza più originale 2027: Contraste di Matias Perdomo (Milano), per il menu Contrario che parte dal caffè e si chiude con l'antipasto

Contraste di Matias Perdomo (Milano), per il menu Contrario che parte dal caffè e si chiude con l'antipasto Pastry chef 2027: Nino Salvati de La Pergola (Roma)

Nino Salvati de La Pergola (Roma) Miglior ristorante di cucina orientale 2027: Moi Omakase di Francesco Preite (Prato)

Moi Omakase di Francesco Preite (Prato) Cucina circolare 2027 (novità): Serena Sebastiani di Tenuta Borgo Santa Cecilia, premiata per il lavoro quotidiano sul recupero e sulla stagionalità

Serena Sebastiani di Tenuta Borgo Santa Cecilia, premiata per il lavoro quotidiano sul recupero e sulla stagionalità Premio Sommelier 2027: Alex Bartoli della Veranda di Villa d'Este (Cernobbio)

Alex Bartoli della Veranda di Villa d'Este (Cernobbio) Premio Sala Son-nim 2027 (novità): Massimo Raugi di Villa Crespi (Orta San Giulio)

Massimo Raugi di Villa Crespi (Orta San Giulio) Leggenda dell'ospitalità 2027: Juventus (ritirato da Giorgio Chiellini) per l'offerta enogastronomica dell'Allianz Stadium

Juventus (ritirato da Giorgio Chiellini) per l'offerta enogastronomica dell'Allianz Stadium Wellbeing award 2027: Vite, il ristorante della comunità di San Patrignano (ritirato dallo chef Giuseppe Biuso), consegnato dal main partner Gruppo Pellegrini

Un volume bilingue da 800 pagine tra libro, magazine e app

Sul piano editoriale, La Guida d'Italia 2027 riprende il titolo storico delle origini e si presenta come un volume da tavolo di circa 800 pagine che attraversa il Paese dalla Valle d’Aosta alla Sardegna, abbinando direttamente cantine e ristoranti provincia per provincia. In copertina campeggia la Sentinella inquieta disegnata da Elisa Seitzinger - una sfinge alata con corpo di tigre che regge una lanterna - introdotta in apertura dalle pagine dello scrittore Jonathan Bazzi. Il curatore Luca Gardini, spiegando il metodo di valutazione adottato dagli ispettori, ha sottolineato come l'osservazione vada ben oltre la tecnica culinaria: «Quando sono in sala non guardo soltanto il piatto, ma osservo anche i volti agli altri tavoli, perché la soddisfazione dei clienti non si può fingere». Secondo Gardini, la Guida sceglie consapevolmente di scommettere in anticipo sui talenti emergenti e considera anche il voto massimo non come un punto d'arrivo, bensì come uno stimolo a evolvere nel proprio stile.

La mappa regionale della Guida 2027 con la distribuzione e le variazioni rispetto al 2026 di ristoranti e cantine in Italia, evidenziando anche le etichette premiate con il 110 cum laude

Il libro rappresenta il primo tassello di un ecosistema integrato che comprende anche il ritorno del magazine trimestrale e l'aggiornamento dell'applicazione digitale, che da gennaio consentirà ai viaggiatori di prenotare direttamente esperienze nei locali e nelle cantine aderenti. Come spiegato dal direttore Emilio Carelli, la missione di una guida contemporanea è orientare il pubblico andando oltre i giudizi estemporanei della rete, trovando e valorizzando durante tutto l'anno le realtà che ancora sfuggono ai riflettori: «In un tempo in cui ogni piatto ha già una fotografia e ogni cliente un verdetto, il compito della Guida è cercare ciò che ancora non si vede bene e magari riconoscerlo per primi». Sulla stessa linea Emanuele Bernava, consigliere d'amministrazione de L'Espresso Media Spa, ha inquadrato il progetto all'interno di un percorso triennale promosso dall'editore Donato Ammaturo e dal presidente Gianluca Ianuario, evidenziando come l'obiettivo sia ripensare il ruolo della testata affinché non si limiti a raccontare il Paese, ma offra strumenti concreti per valorizzarne il talento, proprio come avviene con la piattaforma Sette idee e con questa edizione bilingue.

La presentazione a Milano, i dati sull'enoturismo e il ricordo di Nadia Santini

La 47esima edizione è stata svelata al Pirelli HangarBicocca di Milano, sotto i Sette Palazzi Celesti di Anselm Kiefer, davanti a oltre 1.500 ospiti. Durante la serata - condotta da Francesca Barra, Fabiola Fiorentino e Felice Florio con la musica degli Street Clerks e gli interventi di Iginio Massari e Carlo Amleto - sono stati diffusi i dati di un sondaggio Youtrend sul rapporto tra italiani ed enogastronomia: per il 43% degli intervistati la qualità dell'offerta culinaria orienta la scelta della meta turistica, mentre il 64% (quota che sale al 73% nel Sud e nelle Isole) acquista abitualmente prodotti locali assaggiati al ristorante per inserirli nella propria dieta domestica. Sul palco, il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, il cui dicastero patrocina l'evento per il terzo anno consecutivo, ha richiamato l'importanza del ricambio generazionale nelle campagne e il valore del riconoscimento Unesco ottenuto a Nuova Delhi.