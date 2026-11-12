GUIDA 2027
Michelin, l'Italia perde due tre stelle (Uliassi e Mellino) e promuove a due Al Gatto Verde
Scendono a 13 i tristellati della Guida 2027 della Rossa e in totale vengono assegnati 12 macaron in meno (382). Tre sono invece i nuovi due stelle: Al Gatto Verde, Orma e Pascucci al Porticciolo. Tra i pemi speciali Juan Camilo Cantero con Quid è la migliore apertura, Simone Lezzerini è il miglior chef giovane, Andrea Bravaccini il sommelier dell'anno e per il servizio premiata Stefania Lepore
Indice
- 1Guida Michelin 2027, i ristoranti 3 stelle
- 2Guida Michelin 2027, i nuovi ristoranti 2 stelle
- 3Guida Michelin 2027, i 24 nuovi ristoranti 1 stella
- 4Guida Michelin 2027, i premi speciali
- 5Guida Michelin 2027, la cerimonia di Piacenza dal ricordo di Nadia Santini al saluto del ministro Mazzi
- 6Michelin Mindful Voices, Jessica Rosval e Fabrizio Caponi raccontano una gastronomia più inclusiva e sostenibile
Scendono a 13 i ristoranti tre stelle Michelin nella Guida Michelin 2027 amplia la propria selezione con 24 nuovi ristoranti che conquistano una stella, distribuiti lungo tutta la Penisola, dalle grandi città ai centri più piccoli. Gli ingressi raccontano una scena gastronomica articolata, con nuove insegne che si affacciano sulla mappa dell’alta ristorazione italiana e realtà già conosciute che raggiungono il riconoscimento della Rossa. Accanto alle nuove stelle, la cerimonia di Piacenza ha assegnato anche i premi speciali e dato spazio alle storie e ai temi che attraversano il mondo della gastronomia, a partire dalle Mindful Voices: sul palco Fabrizio Caponi e Jessica Rosval, che quet'anno ottiene le due stelle Michelin per Al Gatto Verde di Modena. In totale, sono stati assegnati 384 macaron, 12 in meno rispetto all'edizione precedente.
Guida Michelin 2027, i ristoranti 3 stelle
- Atelier Moessmer (Norbert Niederkofler)
- Casa Perbellini 12 Apostoli (Giancarlo Perbellini)
- Dal Pescatore (Giovanni Santini)
- Da Vittorio (Enrico e Roberto Cerea)
- Enoteca Pinchiorri (Riccardo Monco)
- Enrico Bartolini al Mudec (Enrico Bartolini)
- La Pergola (Heinz Beck)
- La Rei Natura (Michelangelo Mammoliti)
- Le Calandre (Massimiliano Alajmo)
- Osteria Francescana (Massimo Bottura)
- Piazza Duomo (Enrico Crippa)
- Reale (Niko Romito)
- Villa Crespi (Antonino Cannavacciuolo)
Guida Michelin 2027, i nuovi ristoranti 2 stelle
Ecco i ristoranti che hanno ricevuto 2 stelle Michelin nella Guida 2027
- Al Gatto Verde (Modena)
- Orma (Roma)
- Pascucci al Porticciolo (Fiumicino, Rm)
Guida Michelin 2027, i 24 nuovi ristoranti 1 stella
Ecco i nuovi ristoranti che hanno ricevuto 1 stella Michelin nella Guida 2027:
- 1224 Restaurant Cortina (Cortina d’Ampezzo, Bl)
- Akoya (Torino)
- Amanõ (Cagliari)
- Autem* (Milano)
- Baldo Vino (Pistoia)
- Bros’ (Martina Franca, Ta)
- Casanova (Polignano a mare, Ba)
- Casa Rapisarda (Numana, An)
- Casa Romano (Alzano Lombardo, Bg)
- Charleston by Giovanni Solofra (Palermo)
- La Limonaia (Torino)
- La Spigola (Golfo Aranci, Ct)
- Locanda Baggio (Asolo, Tv)
- Mamesa (Burgusio, Bz)
- Maxi (Vico Equense, Na)
- Nomos Ante (Roma)
- N’uovo vino e cucina (Sutri, Vt)
- Osteria Arbustico (Paestum, Sa)
- Quid (Roma)
- Strattoria (Monterigiasco, No)
- Tosca (Casole d’Elsa, Si)
- Téa del Kosmo (Livigno, So)
- Ulìa (Arzachna, Ot)
- Visione Restaurant & living (Barbaresco, Cn)
Guida Michelin 2027, i premi speciali
- Opening of the year: Juan Camilo Cantero - Quid (Roma)
- Young chef award: Simone Lezzerini - N’uovo vino e cucina (Sutri, Vt)
- Sommelier award: Andrea Bravaccini - Ristorante del Lago (Bagno di Romagna, Fc)
- Service award: Stefania Lepore - Casa Klopè by Luigi Lepore (Francavilla Angitola, Vv)
- Passion dessert: Charleston by Giovanni Solofra (Palermo), Lorelei (Sorrento, Na), Orma (Roma), Quid (Roma), Verso Capitaneo (Milano).
Guida Michelin 2027, la cerimonia di Piacenza dal ricordo di Nadia Santini al saluto del ministro Mazzi
La cerimonia si è aperta rendendo omaggio a Nadia Santini attraverso le parole di Gwendal Poullennec guide international director di Michelin. A condurre la serata è stata Barbara Pedrotti, mentre Alvin svelerà le motivazioni date dagli ispettori ai diversi locali stellati.
Il ministro del turismo Gianmarco Mazzi è poi intervenuto attraverso un videomessaggio: «Saluto cuochi, ristoratori e produttori: siete i protagonisti di queta giornata. La presentazione della guida Michelin è il racconto dell’Italia più amata del mondo: quella del gusto e dell’ospitalità. E l’Emilia-Romagna è la nostra Food Valley. Un ristoratore che riceve una stella genera visitatori e lavoro, fa conoscere un territorio. A chi riceverà un riconoscimento dico: complimenti e grazie. Il vostro impegno rende grande l‘Italia».
Quindi il saluto de sindaco di Piacenza Katia Tarasconi, l’assessore a turismo, commercio e sport del Comune Roberta Fassoni e Alessio Mammi, assessore all’agricoltura e agroalimentare, caccia e pesca e rapporti con la Ue di Regione Emilia- Romagna.
Michelin Mindful Voices, Jessica Rosval e Fabrizio Caponi raccontano una gastronomia più inclusiva e sostenibile
Mindful Voices è la piattaforma editoriale globale della Guida Michelin che dà spazio alle storie di persone che, attraverso il proprio lavoro e le proprie iniziative, contribuiscono a orientare il futuro della gastronomia, dell’ospitalità e del vino. Sul palco di Piacenza sono intervenuti Jessica Rosval, chef di Al Gatto Verde, e Fabrizio Caponi, dell’osteria L’Ciocio di Suvereto, portando esperienze e prospettive diverse sul ruolo della cucina e della ristorazione.
Rosval, miglior chef donna per la The 50 Best Restaurants poche settimane fa, ha spiegato: «L’inclusione non fa solo parte del nostro lavoro, ma è una responsabilità verso la società: la cucina ha il potere di far incontrare persone che altrimenti non lo avrebbero mai fatto. Attorno al tavolo o al lavoro in cucina capiamo quanto queste differenze ci arricchiscono». «Ormai - ha raccontato Caponi - da 20 anni abbiamo fatto la scelta di puntare sui grani antichi: è un discorso di salubrità del prodotto che offriamo a tavola, ma anche per il territorio che aiutiamo così a vivere meglio».