Scendono a 13 i ristoranti tre stelle Michelin nella Guida Michelin 2027 amplia la propria selezione con 24 nuovi ristoranti che conquistano una stella, distribuiti lungo tutta la Penisola, dalle grandi città ai centri più piccoli. Gli ingressi raccontano una scena gastronomica articolata, con nuove insegne che si affacciano sulla mappa dell’alta ristorazione italiana e realtà già conosciute che raggiungono il riconoscimento della Rossa. Accanto alle nuove stelle, la cerimonia di Piacenza ha assegnato anche i premi speciali e dato spazio alle storie e ai temi che attraversano il mondo della gastronomia, a partire dalle Mindful Voices: sul palco Fabrizio Caponi e Jessica Rosval, che quet'anno ottiene le due stelle Michelin per Al Gatto Verde di Modena. In totale, sono stati assegnati 384 macaron, 12 in meno rispetto all'edizione precedente.

Guida Michelin 2027, i ristoranti 3 stelle

Atelier Moessmer (Norbert Niederkofler)

(Norbert Niederkofler) Casa Perbellini 12 Apostoli (Giancarlo Perbellini)

(Giancarlo Perbellini) Dal Pescatore (Giovanni Santini)

(Giovanni Santini) Da Vittorio (Enrico e Roberto Cerea)

(Enrico e Roberto Cerea) Enoteca Pinchiorri (Riccardo Monco)

(Riccardo Monco) Enrico Bartolini al Mudec (Enrico Bartolini)

(Enrico Bartolini) La Pergola (Heinz Beck)

(Heinz Beck) La Rei Natura (Michelangelo Mammoliti)

(Michelangelo Mammoliti) Le Calandre (Massimiliano Alajmo)

(Massimiliano Alajmo) Osteria Francescana (Massimo Bottura)

(Massimo Bottura) Piazza Duomo (Enrico Crippa)

(Enrico Crippa) Reale (Niko Romito)

(Niko Romito) Villa Crespi (Antonino Cannavacciuolo)

Guida Michelin 2027, i nuovi ristoranti 2 stelle

Ecco i ristoranti che hanno ricevuto 2 stelle Michelin nella Guida 2027 Al Gatto Verde (Modena)

Orma (Roma)

Pascucci al Porticciolo (Fiumicino, Rm)

Guida Michelin 2027, i 24 nuovi ristoranti 1 stella

Ecco i nuovi ristoranti che hanno ricevuto 1 stella Michelin nella Guida 2027: 1224 Restaurant Cortina (Cortina d’Ampezzo, Bl)

Akoya (Torino)

Amanõ (Cagliari)

Autem* (Milano)

Baldo Vino (Pistoia)

Bros’ (Martina Franca, Ta)

Casanova (Polignano a mare, Ba)

Casa Rapisarda (Numana, An)

Casa Romano (Alzano Lombardo, Bg)

Charleston by Giovanni Solofra (Palermo)

La Limonaia (Torino)

La Spigola (Golfo Aranci, Ct)

Locanda Baggio (Asolo, Tv)

Mamesa (Burgusio, Bz)

Maxi (Vico Equense, Na)

Nomos Ante (Roma)

N’uovo vino e cucina (Sutri, Vt)

Osteria Arbustico (Paestum, Sa)

Quid (Roma)

Strattoria (Monterigiasco, No)

Tosca (Casole d’Elsa, Si)

Téa del Kosmo (Livigno, So)

Ulìa (Arzachna, Ot)

Visione Restaurant & living (Barbaresco, Cn)

I 24 nuovi ristoranti 1 stella Michelin della Guida 2027

Guida Michelin 2027, i premi speciali

Opening of the year : Juan Camilo Cantero - Quid (Roma)

: Juan Camilo Cantero - Quid (Roma) Young chef award : Simone Lezzerini - N’uovo vino e cucina (Sutri, Vt)

: Simone Lezzerini - N’uovo vino e cucina (Sutri, Vt) Sommelier award : Andrea Bravaccini - Ristorante del Lago (Bagno di Romagna, Fc)

: Andrea Bravaccini - Ristorante del Lago (Bagno di Romagna, Fc) Service award: Stefania Lepore - Casa Klopè by Luigi Lepore (Francavilla Angitola, Vv)

Stefania Lepore - Casa Klopè by Luigi Lepore (Francavilla Angitola, Vv) Passion dessert: Charleston by Giovanni Solofra (Palermo), Lorelei (Sorrento, Na), Orma (Roma), Quid (Roma), Verso Capitaneo (Milano).

Opening of the year: Juan Camilo Cantero - Quid (Roma) Young chef award: Simone Lezzerini – N’uovo vino e cucina (Sutri, Vt) Sommelier award: Andrea Bravaccini – Ristorante del Lago (Bagno di Romagna, Fc) Service award: Stefania Lepore – Casa Klopè by Luigi Lepore (Francavilla Angitola, Vv) I ristoranti "Passion Dessert" della Guida 2027 ‹ › Contenuto della gallery (JavaScript disabilitato): Opening of the year: Juan Camilo Cantero - Quid (Roma) Young chef award: Simone Lezzerini – N’uovo vino e cucina (Sutri, Vt) Sommelier award: Andrea Bravaccini – Ristorante del Lago (Bagno di Romagna, Fc) Service award: Stefania Lepore – Casa Klopè by Luigi Lepore (Francavilla Angitola, Vv) I ristoranti "Passion Dessert" della Guida 2027

Guida Michelin 2027, la cerimonia di Piacenza dal ricordo di Nadia Santini al saluto del ministro Mazzi

La cerimonia si è aperta rendendo omaggio a Nadia Santini attraverso le parole di Gwendal Poullennec guide international director di Michelin. A condurre la serata è stata Barbara Pedrotti, mentre Alvin svelerà le motivazioni date dagli ispettori ai diversi locali stellati.

Il ricordo di Nadia Santini durante la cerimonia di presentazione della Guida Michelin 2027

Il ministro del turismo Gianmarco Mazzi è poi intervenuto attraverso un videomessaggio: «Saluto cuochi, ristoratori e produttori: siete i protagonisti di queta giornata. La presentazione della guida Michelin è il racconto dell’Italia più amata del mondo: quella del gusto e dell’ospitalità. E l’Emilia-Romagna è la nostra Food Valley. Un ristoratore che riceve una stella genera visitatori e lavoro, fa conoscere un territorio. A chi riceverà un riconoscimento dico: complimenti e grazie. Il vostro impegno rende grande l‘Italia».

Il videomessaggio del ministro del Turismo Gianmarco Mazzi

Quindi il saluto de sindaco di Piacenza Katia Tarasconi, l’assessore a turismo, commercio e sport del Comune Roberta Fassoni e Alessio Mammi, assessore all’agricoltura e agroalimentare, caccia e pesca e rapporti con la Ue di Regione Emilia- Romagna.

Michelin Mindful Voices, Jessica Rosval e Fabrizio Caponi raccontano una gastronomia più inclusiva e sostenibile

Mindful Voices è la piattaforma editoriale globale della Guida Michelin che dà spazio alle storie di persone che, attraverso il proprio lavoro e le proprie iniziative, contribuiscono a orientare il futuro della gastronomia, dell’ospitalità e del vino. Sul palco di Piacenza sono intervenuti Jessica Rosval, chef di Al Gatto Verde, e Fabrizio Caponi, dell’osteria L’Ciocio di Suvereto, portando esperienze e prospettive diverse sul ruolo della cucina e della ristorazione.

Jessica Rosval e Fabrizio Caponi