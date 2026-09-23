NUOVI INGRESSI
Il Radicchio di Verona Igp e lo Strachitunt Dop entrano in Origin Italia
Le due denominazioni entrano nella rete dell'associazione che riunisce i consorzi italiani. Con le due nuove adesioni salgono a 92 i soci e viene rappresentato oltre il 95% della produzione agroalimentare Dop e Igp
Il Consorzio per la tutela e la valorizzazione del Radicchio di Verona Igp e il Consorzio per la tutela dello Strachitunt Dop entrano ufficialmente a far parte di Origin Italia, l’associazione che riunisce i consorzi di tutela dei prodotti agroalimentari e vitivinicoli italiani a denominazione d’origine. Con le due adesioni, l’associazione sale così a 92 soci e rappresenta oltre il 95% della produzione agroalimentare Dop e Igp italiana.
Una rete più ampia per le Indicazioni geografiche
L’ingresso amplia una rete chiamata a riunire filiere, produzioni e territori molto diversi fra loro, in una fase di evoluzione per il comparto delle Indicazioni geografiche. Una rappresentanza più ampia consente infatti di costruire posizioni condivise e di dialogare con le istituzioni attraverso una voce comune, anche alla luce dei prossimi appuntamenti di politica europea e nazionale dedicati all’agroalimentare di qualità.
I due consorzi: dal Radicchio di Verona allo Strachitunt
Detto questo, ed entrando nei dettagli dei nuovi associati, il Consorzio del Radicchio di Verona Igp, presieduto da Cristiana Furiani, riunisce undici imprese attive in un’area di 57 Comuni. La coltivazione segue un percorso fondato su una lunga esperienza e prevede anche la rotazione triennale delle colture, adottata per proteggere le produzioni da muffe e insetti.
Il Consorzio per la tutela dello Strachitunt Dop, guidato da Alvaro Ravasio e composto anch’esso da undici aziende, porta invece all’interno di Origin Italia la tradizione di un formaggio profondamente legato alla Val Taleggio. La sua produzione conserva un elevato grado di artigianalità e nasce dall’incontro fra ambiente naturale, qualità dell’aria, dell’acqua e dei pascoli, oltre a gesti e tecniche tramandati nel corso dei secoli.
«Conoscersi, comprendersi, misurarsi e aiutarsi: questi sono i motivi che hanno convinto il nostro piccolo consorzio a entrare nel mondo di Origin Italia» ha commentato Alvaro Ravasio, presidente del Consorzio dello Strachitunt Dop. «Abbiamo trovato una struttura di professionisti in grado di sostenerci, un gruppo di grandi consorzi che può rappresentare per noi un importante punto di riferimento e, allo stesso tempo, una realtà composta da consorzi più piccoli, come il nostro, con i quali condividere problemi, esperienze e aspettative».