Il Consorzio per la tutela e la valorizzazione del Radicchio di Verona Igp e il Consorzio per la tutela dello Strachitunt Dop entrano ufficialmente a far parte di Origin Italia, l’associazione che riunisce i consorzi di tutela dei prodotti agroalimentari e vitivinicoli italiani a denominazione d’origine. Con le due adesioni, l’associazione sale così a 92 soci e rappresenta oltre il 95% della produzione agroalimentare Dop e Igp italiana.

Radicchio di Verona Igp e Strachitunt Dop entrano nella rete di Origin Italia

Una rete più ampia per le Indicazioni geografiche

L’ingresso amplia una rete chiamata a riunire filiere, produzioni e territori molto diversi fra loro, in una fase di evoluzione per il comparto delle Indicazioni geografiche. Una rappresentanza più ampia consente infatti di costruire posizioni condivise e di dialogare con le istituzioni attraverso una voce comune, anche alla luce dei prossimi appuntamenti di politica europea e nazionale dedicati all’agroalimentare di qualità.

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I due consorzi: dal Radicchio di Verona allo Strachitunt

Detto questo, ed entrando nei dettagli dei nuovi associati, il Consorzio del Radicchio di Verona Igp, presieduto da Cristiana Furiani, riunisce undici imprese attive in un’area di 57 Comuni. La coltivazione segue un percorso fondato su una lunga esperienza e prevede anche la rotazione triennale delle colture, adottata per proteggere le produzioni da muffe e insetti.

I presidenti Cristiana Furiani e Alvaro Ravasio

Il Consorzio per la tutela dello Strachitunt Dop, guidato da Alvaro Ravasio e composto anch’esso da undici aziende, porta invece all’interno di Origin Italia la tradizione di un formaggio profondamente legato alla Val Taleggio. La sua produzione conserva un elevato grado di artigianalità e nasce dall’incontro fra ambiente naturale, qualità dell’aria, dell’acqua e dei pascoli, oltre a gesti e tecniche tramandati nel corso dei secoli.