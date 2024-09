Enosake: il Giappone nel calice, l'enoteca di Roma dedicata ai distillati nipponici

Marco Wu, già noto per i locali Astemio e Quartino, inaugura Enosake nel quartiere di San Giovanni a Roma, un'enoteca specializzata nei distillati giapponesi e altre eccellenze del Sol Levante. Enosake offre un'ampia selezione di oltre 300 etichette tra sake, gin, whisky, vodka e rum, tutte da degustare e acquistare, accompagnate da un'esperienza gastronomica tipicamente giapponese.

Enosake nel quartiere di San Giovanni a Roma

Enosake, un'esperienza unica di sake e distillati giapponesi

Enosake è il nuovo progetto di Marco Wu, imprenditore già proprietario di Astemio e Quartino, che con questo locale amplia la sua offerta verso il mondo dei distillati giapponesi. Situato nel cuore di San Giovanni, Enosake propone un viaggio alla scoperta del Sol Levante con una selezione di oltre 300 etichette, che spaziano dal sake ai whisky, gin e rum giapponesi, con possibilità di degustazione e acquisto.

La filosofia dietro Enosake

Wu spiega che l'obiettivo è di arricchire la conoscenza della cultura enologica nipponica, portando avanti il consolidato format dei suoi precedenti locali, che unisce la degustazione di alta qualità alla vendita diretta. «Volevamo completare il percorso iniziato con Astemio e Quartino, approfondendo la tradizione enologica giapponese con la stessa attenzione alla qualità», racconta Wu.

Una vasta selezione di etichette e drink unici da Enosake

La cantina di Enosake offre più di 300 etichette, che spaziano dalle “bollicine” ai sake dolci, passando per una vasta gamma di distillati di gin, vodka, rum e whisky. Tra i drink più particolari troviamo la Kiyomi Colada, una combinazione tropicale di rum Kiyomi e purea di banana, la Jundo, un cocktail a base di gin Roku e liquore ai fiori di sambuco, e il Miyajima Fashioned, un whisky Nikka infuso all'ostrica, arricchito con caviale alcolico e sciroppo salino, che unisce sapori marini e note agrumate.

Enosake, un'enoteca con atmosfera giapponese autentica

Enosake si distingue anche per l'atmosfera autentica che ricrea quella di una tradizionale izakaya giapponese, un luogo dove il cibo accompagna la bevuta. Il locale presenta toni caldi, linee essenziali e un grande bancone a vista, con circa trenta coperti all'interno e un dehors con vista sulla Basilica di San Giovanni. Il menu gastronomico, che include piatti di wagyu Ozaki, sushi, gyoza e ramen, è pensato per esaltare l'esperienza enologica.

Proposta gastronomica giapponese di qualità da Enosake

La cucina di Enosake propone una selezione raffinata di piatti tradizionali giapponesi, come i gyoza di wagyu, carpacci di capasanta di Hokkaido e tartare di tonno rosso Balfegò. Il menù include anche diverse varianti di ramen, preparati con una cottura lenta di oltre 10 ore, e dessert tipici come il tiramisù al tè matcha, offrendo un’ampia panoramica sulle ricchezze della cucina nipponica, spesso ridotta a pochi piatti conosciuti.

Enosake è la nuova insegna che punta a far conoscere i grandi distillati nipponici

Portare il Giappone a casa con Enosake

Oltre alla degustazione in loco, Enosake permette di acquistare bottiglie e utensili per la cucina giapponese, come porcellane e strumenti per la preparazione di piatti. Questo consente agli appassionati di prolungare l'esperienza anche a casa, con un tocco autentico direttamente dalle regioni del Giappone.

Enosake rappresenta un nuovo punto di riferimento per gli amanti del sake e dei distillati giapponesi, unendo la cultura del bere alla tradizione culinaria in un ambiente accogliente e raffinato.

Enosake

Viale Carlo Felice 29/31

Tel. 06 7049 2958

