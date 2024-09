Natale e Capodanno al Sofitel Rome Villa Borghese: menu d'autore con vista su Roma

Con l'avvicinarsi delle festività natalizie, il ristorante Settimo, elegante rooftop del Sofitel Rome Villa Borghese, svela i suoi esclusivi menu dedicati al Natale e al Capodanno, unendo l'alta gastronomia italiana a un inconfondibile tocco francese. Con una vista mozzafiato su Roma, gli ospiti potranno immergersi in un'esperienza culinaria che mescola tradizioni e innovazione, firmata dallo chef Giuseppe D'Alessio, rinomato per la sua capacità di coniugare creatività e territorio.

Natale e Capodanno da sogno al Sofitel Rome Villa Borghese

Le proposte sono pensate per accogliere ogni esigenza, con piatti inediti che strizzano l'occhio alla tradizione in chiave moderna, perfetti per le cene in famiglia, gli aperitivi con i colleghi o i pranzi delle feste. Tra le originali combinazioni emergono il panettone al gorgonzola con mostarda di frutta e quello al foie gras e pepe Sarawak, ideali per un aperitivo raffinato, mentre per il dolce il classico francese Buche de Noël viene reinterpretato con un'icona italiana, il tiramisù. Anche i più piccoli sono protagonisti, con il Mocktail “Settimo Red”, un cocktail analcolico a base di frutti rossi creato dal bar manager Dima Ciocia, che unisce sapori dolci e frizzanti in una bevanda festosa e colorata.

Sofitel Rome Villa Borghese: il menu della Vigilia di Natale

Per la Vigilia, il menu si apre con piatti di mare come il carpaccio di gamberi rossi di Mazara del Vallo agli agrumi, finocchi e alghe. Tra i primi, spiccano i triangoli ripieni di fonduta di zucca con salsa blu di bufala e tartufo nero, mentre il petto d'anatra con gel al mandarino e crumble di cocco rappresenta uno dei secondi più sofisticati. Gli amanti del pesce potranno gustare bocconcini di sogliola e astice su mousse di patate e spinaci, impreziositi da tartufo bianco. Per i vegetariani, lo chef propone l'uovo croccante con cuore liquido e tartufo nero, arancinetti di melanzane ripieni di provola affumicata su salsa di pomodoro e basilico, e bigoli mantecati al tartufo bianco, regalando una ricca esperienza gastronomica anche senza proteine animali.

Sofitel Rome Villa Borghese: il menu di Capodanno

Per l'ultima notte dell'anno, lo chef D'Alessio esalta i sapori di mare con piatti come l'ostrica alla puttanesca e lo scampo al tartufo nero, seguiti da un risotto in guazzetto di mare con spuma di ostriche. Il piatto principale è un filetto di vitellone bianco dell'Appennino, accompagnato da cuore di mazzancolle e caviale Asetra, un'esplosione di sapori delicati e pregiati. Anche per Capodanno, i vegetariani potranno godere di un menu dedicato che include mousse di formaggio e finger lime, risotto al tartufo bianco e una sfogliata di melanzane croccanti con crema stracciatella e tartufo nero.

