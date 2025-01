Il Borro, un rifugio esclusivo per scoprire la Toscana in inverno

Il Borro, tenuta vitivinicola e albergo diffuso di San Giustino Valdarno (Ar), apre le porte nei weekend dal 24 gennaio al 1° marzo 2025, per un'esperienza unica tra benessere e natura in una stagione di quiete e meraviglia con il pacchetto "Il Borro Winter Escape", soggiorni da una o due notti, accompagnati da esperienze pensate per ogni tipo di viaggiatore, per riscoprire il piacere di un inverno toscano autentico, lontano dalla frenesia cittadina.

Il Borro d'inverno

Gli ospiti potranno scegliere tra attività che combinano arte, gastronomia, benessere e natura: una visita alla Galleria Vino&Arte, che ospita una preziosa collezione di incisioni antiche di Ferruccio Ferragamo, un omaggio all'arte e alla tradizione, una degustazione di vini pregiati provenienti dalla cantina della tenuta, un luogo che incarna la passione per la viticoltura e che offre un'esperienza immersiva nel cuore della Toscana.

La Spa La Corte de Il Borro

Per chi è appassionato di gastronomia, sono a disposizione una serie di attività gourmet che spaziano dalla Cooking Class, in cui gli ospiti imparano a preparare piatti tipici della cucina toscana insieme all'executive chef Andrea Campani, alla Cocktail Class, un'opportunità unica di apprendere i segreti della mixology. Gli amanti del benessere, invece, potranno scegliere un percorso esclusivo presso la Spa La Corte, un'oasi di relax che offre trattamenti personalizzati per rigenerare corpo e mente. Chi cerca il contatto diretto con la natura potrà passeggiare a cavallo tra panorami suggestivi della Tenuta, esplorando la bellezza del paesaggio toscano invernale.

Il Borro

Località Il Borro 1 - 52024 San Giustino Valdarno (Ar)

Tel 055 977053

