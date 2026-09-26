IL 4 OTTOBRE
Dal Groppello al Tuchì: 24 cantine raccontano la Valtènesi con Profumi di Mosto
Profumi di Mosto apre 24 cantine della Valtènesi alla scoperta di vini, vitigni autoctoni e paesaggi del Garda. Per il 25esimo anno dell'evento previste degustazioni, tour e incontri con i produttori raccontano territorio ed enoturismo
Profumi di Mosto torna a raccontare la Valtènesi attraverso un percorso tra cantine, degustazioni e paesaggio. L’evento promosso dal Consorzio Valtènesi - Riviera del Garda Classico coinvolge 24 cantine della Riviera bresciana del Lago di Garda, che saranno aperte al pubblico il prossimo 4 ottobre per una giornata dedicata al vino e all’enoturismo.
Profumi di Mosto tra cantine e Valtènesi
Tra le colline moreniche comprese tra Desenzano del Garda e San Felice del Benaco, l’appuntamento permette di costruire un itinerario personalizzato, scegliendo una o più aziende oppure uno dei nove tour tematici proposti. Il programma accompagna alla scoperta della denominazione, mettendo al centro l’incontro diretto con i produttori. «Profumi di Mosto rappresenta uno degli appuntamenti più significativi per il nostro territorio perché riesce a raccontare in modo autentico il legame tra vino, paesaggio e persone» afferma Paolo Pasini, presidente del Consorzio Valtènesi.
«Da venticinque anni questa manifestazione apre le porte delle nostre aziende e consente al pubblico di conoscere da vicino il lavoro dei produttori, la ricchezza della nostra tradizione vitivinicola e l'unicità di una denominazione che trova nelle sponde bresciane del Lago di Garda e nelle colline della Valtènesi la propria espressione più autentica. È un'esperienza che unisce cultura del vino, ospitalità e scoperta del territorio, contribuendo a rafforzare la vocazione enoturistica della nostra area».
Vini della Valtènesi e vitigni autoctoni
Le degustazioni sono accompagnate da proposte gastronomiche studiate per valorizzare le caratteristiche dei vini. Il percorso consente inoltre di conoscere i vignaioli e approfondire il patrimonio enologico locale, con attenzione ai vitigni autoctoni come Groppello e Tuchì.
L’esperienza non si limita quindi all’assaggio: racconti, confronto con i produttori e visita alle aziende contribuiscono a mettere in relazione vino, territorio e cultura enologica. La manifestazione propone così una modalità di scoperta della Valtènesi basata sulla conoscenza delle cantine e del paesaggio.
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Casa del Vino, l’appuntamento dedicato alla denominazione
Chi acquista il biglietto per due cantine o sceglie uno dei tour a tre tappe può accedere a un appuntamento esclusivo alla Casa del Vino, previsto il 31 ottobre. L’incontro permette di approfondire la conoscenza delle etichette della denominazione Valtènesi.
Profumi di Mosto rafforza così la proposta di enoturismo sul Lago di Garda, collegando cantine, borghi, vigneti e panorami lacustri. Le prenotazioni sono disponibili sul sito ufficiale www.profumidimosto.it; i posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Di seguito le 24 cantine aderenti all'edizione 2026:
- Avanzi - Via Trevisago, 19, Manerba del Garda (Bs)
- Bergognini Fratelli - Via Gazzolo, 14, Polpenazze del Garda (Bs)
- Cantina La Torre - Via Torre, 1/3, Calvagese della Riviera (Bs)
- Cantine Scolari - Via Nazionale, 38, Raffa, Puegnago del Garda (Bs)
- Cantrina - Via Colombera, 7, Bedizzole (Bs)
- Cobue - Pozzolengo (Bs)
- Conti Thun - Via Masserino, 2, Raffa, Puegnago del Garda (Bs)
- Costaripa - Via della Costa, 1A, Moniga del Garda (Bs)
- Delai Sergio - Via Aldo Moro, 10, Castello (Bs)
- Fioralba - Via Rosario, 18, Polpenazze del Garda (Bs)
- La Guarda - Via Giuseppe Zanardelli, 49, Muscoline (Bs)
- Le Gaine - Via Gaine, 13, Bedizzole (Bs)
- Leali di Monteacuto - Via Dosso, 4, Monteacuto, Puegnago del Garda (Bs)
- Monte Cicogna - Via dei Broli, Moniga del Garda (Bs)
- Opera Roses - Via Pratello, 26, Padenghe sul Garda (Bs)
- Pasini San Giovanni - Via Videlle, 2, Raffa, Puegnago del Garda (Bs)
- Perla del Garda - Via Fenil Vecchio, 9, Lonato del Garda (Bs)
- Pietta - Via Belvedere, 55, Muscoline (Bs)
- Pratello - Via Pratello, 26, Padenghe sul Garda (Bs)
- Selva Capuzza - Selva Capuzza, Desenzano del Garda (Bs)
- Sincette - Via Giovanni Battista Brunori, 4, Picedo (Bs)
- Tenute del Garda - Via Roccolo Arrighi, 1, Lonato del Garda (Bs)
- Turina - Via Pergola, 68, Moniga del Garda (Bs)
- Zaglio 1899 - Via Monte Grappa, 11, Picedo (Bs)