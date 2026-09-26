Profumi di Mosto torna a raccontare la Valtènesi attraverso un percorso tra cantine, degustazioni e paesaggio. L’evento promosso dal Consorzio Valtènesi - Riviera del Garda Classico coinvolge 24 cantine della Riviera bresciana del Lago di Garda, che saranno aperte al pubblico il prossimo 4 ottobre per una giornata dedicata al vino e all’enoturismo.

Profumi di Mosto, la giornata dedicata alla scoperta dei vini e delle aziende della Valtènesi

Profumi di Mosto tra cantine e Valtènesi

Tra le colline moreniche comprese tra Desenzano del Garda e San Felice del Benaco, l’appuntamento permette di costruire un itinerario personalizzato, scegliendo una o più aziende oppure uno dei nove tour tematici proposti. Il programma accompagna alla scoperta della denominazione, mettendo al centro l’incontro diretto con i produttori. «Profumi di Mosto rappresenta uno degli appuntamenti più significativi per il nostro territorio perché riesce a raccontare in modo autentico il legame tra vino, paesaggio e persone» afferma Paolo Pasini, presidente del Consorzio Valtènesi.

Paolo Pasini, presidente del Consorzio Valtènesi.

«Da venticinque anni questa manifestazione apre le porte delle nostre aziende e consente al pubblico di conoscere da vicino il lavoro dei produttori, la ricchezza della nostra tradizione vitivinicola e l'unicità di una denominazione che trova nelle sponde bresciane del Lago di Garda e nelle colline della Valtènesi la propria espressione più autentica. È un'esperienza che unisce cultura del vino, ospitalità e scoperta del territorio, contribuendo a rafforzare la vocazione enoturistica della nostra area».

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Vini della Valtènesi e vitigni autoctoni

Le degustazioni sono accompagnate da proposte gastronomiche studiate per valorizzare le caratteristiche dei vini. Il percorso consente inoltre di conoscere i vignaioli e approfondire il patrimonio enologico locale, con attenzione ai vitigni autoctoni come Groppello e Tuchì.

Profumi di Mosto permette agli ospiti di conoscere anche vitigni autoctoni come Groppello e Tuchì

L’esperienza non si limita quindi all’assaggio: racconti, confronto con i produttori e visita alle aziende contribuiscono a mettere in relazione vino, territorio e cultura enologica. La manifestazione propone così una modalità di scoperta della Valtènesi basata sulla conoscenza delle cantine e del paesaggio.

Casa del Vino, l’appuntamento dedicato alla denominazione

Chi acquista il biglietto per due cantine o sceglie uno dei tour a tre tappe può accedere a un appuntamento esclusivo alla Casa del Vino, previsto il 31 ottobre. L’incontro permette di approfondire la conoscenza delle etichette della denominazione Valtènesi.

Visitando più cantine si potrà poi partecipare al grande evento alla Casa del Vino, previsto il 31 ottobre, per approfondire la conoscenza delle etichette della denominazione Valtènesi