Il Rosa Grand Milano - Starhotels Collezione, affacciato su Piazza Fontana, a pochi passi dal Duomo, ha rinnovato le proprie aree comuni con un intervento che ha interessato la lobby, la reception e il “Grand Lounge & Bar”. Il progetto ha ridisegnato gli spazi attraverso nuovi arredi, materiali e soluzioni di illuminazione, mantenendo alcuni elementi che da sempre caratterizzano l'identità dell'albergo. L'obiettivo è rendere gli ambienti più funzionali alle diverse esigenze degli ospiti e, allo stesso tempo, rafforzare il rapporto della struttura con Milano, aprendola maggiormente anche a chi cerca un luogo dove incontrarsi, lavorare o concedersi una pausa durante la giornata.

L'esterno del Rosa Grand Milano - Starhotels Collezione

Il nuovo design del Rosa Grand Milano, dalla lobby alla reception

Il rinnovamento ha riguardato soprattutto il modo in cui vengono vissute le aree condivise dell'hotel, con una distribuzione degli spazi pensata per accompagnare i diversi momenti del soggiorno. Il design contemporaneo si affianca così agli elementi decorativi già presenti, mentre la scelta degli arredi e l'organizzazione degli ambienti rispondono a un'idea di ospitalità più flessibile, nella quale l'accoglienza alberghiera convive con le abitudini quotidiane della città. Il cambiamento si coglie anzitutto nella lobby e nella reception, oggi caratterizzate da una maggiore luminosità e da un'impostazione più contemporanea. Il progetto ha privilegiato tonalità calde e materiali ricercati, recuperando anche l'oro, uno degli elementi ricorrenti nell'apparato decorativo dell'albergo. Quest'ultimo è stato reinterpretato attraverso finiture e dettagli che dialogano con la nuova illuminazione, studiata per mettere in risalto le superfici e modificare la percezione degli ambienti durante la giornata.

La nuova reception del Rosa Grand Milano - Starhotels Collezione

Anche la disposizione degli elementi è stata ripensata per favorire un'accoglienza meno formale, pur conservando il carattere dell'hotel. Per quanto riguarda gli arredi, Starhotels ha puntato sul design italiano, scegliendo mobili e complementi di marchi come Molteni e Artemest. La selezione si inserisce nel percorso che il gruppo porta avanti da tempo per valorizzare la produzione nazionale e il rapporto tra ospitalità e artigianato. A questa impostazione si collega anche “La Grande Bellezza - The Dream Factory”, il progetto di mecenatismo contemporaneo attraverso il quale Starhotels sostiene e promuove l'alto artigianato italiano. Un'altra attenzione è stata riservata alla postazione concierge, che mantiene una funzione centrale nell'organizzazione dell'accoglienza. Il servizio rappresenta infatti uno dei principali punti di contatto tra l'albergo e la città, soprattutto per i visitatori interessati a conoscere Milano attraverso indicazioni e percorsi personalizzati.

Il “Grand Lounge & Bar” si rinnova e si apre alla città

Una parte importante dell'intervento ha interessato il “Grand Lounge & Bar”, ripensato per rafforzare la propria funzione di luogo d'incontro all'interno dell'albergo. Qui il cambiamento riguarda innanzitutto il bancone, ridisegnato con geometrie essenziali, finiture calde e dettagli dorati che riprendono il linguaggio decorativo delle altre aree comuni. La nuova configurazione punta a rendere il bar uno spazio utilizzabile durante l'intera giornata, dalle pause di lavoro agli appuntamenti informali, fino all'aperitivo. L'intenzione è accogliere anche una clientela esterna all'hotel, offrendo un indirizzo in centro città per incontrarsi e trascorrere del tempo insieme.

Il nuovo “Grand Lounge & Bar” del Rosa Grand Milano - Starhotels Collezione

Nel ridisegnare l'ambiente è stata dedicata attenzione anche agli elementi realizzati su misura. L'ovale decorativo a soffitto, disegnato da Marta Cortese e realizzato da Jannelli & Volpi, introduce un elemento cromatico che caratterizza il “Grand Lounge & Bar” e richiama il lavoro artigianale presente nel progetto. Accanto al bar trova posto anche la library, uno spazio dedicato alla lettura e alla conversazione, che completa la nuova organizzazione delle aree comuni. Pensata per essere utilizzata in momenti diversi della giornata, può accogliere chi desidera fermarsi per una pausa oppure chi cerca un ambiente per un incontro di lavoro informale.

L'accoglienza e il ruolo del personale nel progetto

Accanto alle modifiche architettoniche e agli arredi, il rinnovamento del Rosa Grand ha coinvolto anche il modo in cui l'albergo intende sviluppare la propria accoglienza. Il rapporto diretto con gli ospiti rimane infatti uno degli aspetti centrali del servizio, dalla reception all'assistenza durante il soggiorno, con particolare attenzione alla personalizzazione delle esperienze e alla conoscenza della città da parte del personale.

La nuova hall del Rosa Grand Milano - Starhotels Collezione