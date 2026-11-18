Il Duparc di Torino sorge a pochi passi dal Parco del Valentino e dalla Biblioteca civica centrale, che aprirà l’11 dicembre negli spazi di Torino Esposizioni. Con il cemento armato a vista e le grandi vetrate, l’edificio porta la firma dell’architetta Laura Petrazzini e dell’artista Corrado Levi. Inaugurato nel 1971 come Residence du Parc, nel 2007 è stato premiato dall’Ordine degli architetti di Torino nell’ambito di Architetture Rivelate.

La lobby dell'hotel Duparc di Torino

Dall'architettura alla spa: gli spazi del Duparc

Oggi ospita circa 75 suite e appartamenti; negli spazi comuni e nelle camere sono esposte opere di Pistoletto, Schifano e Merz. L’hotel accoglie anche la Duparc Oriental Spa, un centro benessere di circa 500 mq ispirato ai bagni giapponesi.

Una delle suite del Duparc

Al suo interno si trovano una sauna aromatica, una vitality pool e aree dedicate ai massaggi e alla riflessologia. La spa è aperta anche ai clienti esterni, così come il bar e il bistrot, al piano ammezzato.

La Duparc Oriental Spa è un centro benessere di circa 500 mq ispirato ai bagni giapponesi

Il bistrot e la cucina di Diego Sala Silva

La sala del Duparc Bistrot & Cocktail Bar guarda sul verde attraverso le grandi vetrate. Alle pareti ci sono opere d’arte, mentre il soffitto geometrico alterna azzurro e ocra. Il progetto è di Diego Dequigiovanni, già al Cambio e fondatore di Luogo Divino. In cucina ha ritrovato Diego Sala Silva, con cui aveva lavorato in via Maria Vittoria.

Un angolo della sala del Duparc Bistrot & Cocktail Bar

Brasiliano, lo chef abbina ingredienti piemontesi alla manioca e a condimenti d’ispirazione orientale. Il benvenuto è un cubetto di tapioca. A pranzo convince il cannolo croccante di alga nori con salsiccia cruda di Fassona. La lattuga romana grigliata è accompagnata da capperi e salsa orientale; più insoliti gli gnocchi di manioca con ragù. A cena la carta alterna i classici dello chef ai piatti di stagione. La cantina, Memories, conta circa 150 etichette selezionate da Dequigiovanni. «Tutti i vini hanno una storia da raccontare» dice.

I cannoli croccanti di alga nori con salsiccia cruda di Fassona

Cocktail, vermouth e creazioni stagionali

Al bar Riccardo Rebesan e Dario Boglioni lavorano sui classici della miscelazione e sul vermouth torinese. La carta cambia con le stagioni: dall’Americano all’anguria all’Old Fashioned alle castagne. Per le Atp Finals (torneo internazionale di tennis che si svolge in città) hanno creato Match Point, con vermouth bianco ambrato, yuzu sake, sciroppo alla vaniglia ed estratto di mela verde. In abbinamento, polpette al sugo di pomodoro con formaggio grattugiato e pane artigianale.

La proposta di mixology valorizza il vermouth torinese, reinterpretando i cocktail classici con ingredienti stagionali

L'opera di Salvo e il rapporto tra tempo e spazio