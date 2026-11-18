SOGGIORNI D'AUTORE
L'hotel Duparc di Torino, dove l'ospitalità incontra l'arte, la cucina e la mixology
Tra opere di Pistoletto e Schifano, una spa ispirata al Giappone e un bistrot che abbina Fassona e manioca, la struttura del 1971 racconta la propria identità anche attraverso vini e cocktail stagionali
Il Duparc di Torino sorge a pochi passi dal Parco del Valentino e dalla Biblioteca civica centrale, che aprirà l’11 dicembre negli spazi di Torino Esposizioni. Con il cemento armato a vista e le grandi vetrate, l’edificio porta la firma dell’architetta Laura Petrazzini e dell’artista Corrado Levi. Inaugurato nel 1971 come Residence du Parc, nel 2007 è stato premiato dall’Ordine degli architetti di Torino nell’ambito di Architetture Rivelate.
Dall'architettura alla spa: gli spazi del Duparc
Oggi ospita circa 75 suite e appartamenti; negli spazi comuni e nelle camere sono esposte opere di Pistoletto, Schifano e Merz. L’hotel accoglie anche la Duparc Oriental Spa, un centro benessere di circa 500 mq ispirato ai bagni giapponesi.
Al suo interno si trovano una sauna aromatica, una vitality pool e aree dedicate ai massaggi e alla riflessologia. La spa è aperta anche ai clienti esterni, così come il bar e il bistrot, al piano ammezzato.
Il bistrot e la cucina di Diego Sala Silva
La sala del Duparc Bistrot & Cocktail Bar guarda sul verde attraverso le grandi vetrate. Alle pareti ci sono opere d’arte, mentre il soffitto geometrico alterna azzurro e ocra. Il progetto è di Diego Dequigiovanni, già al Cambio e fondatore di Luogo Divino. In cucina ha ritrovato Diego Sala Silva, con cui aveva lavorato in via Maria Vittoria.
Brasiliano, lo chef abbina ingredienti piemontesi alla manioca e a condimenti d’ispirazione orientale. Il benvenuto è un cubetto di tapioca. A pranzo convince il cannolo croccante di alga nori con salsiccia cruda di Fassona. La lattuga romana grigliata è accompagnata da capperi e salsa orientale; più insoliti gli gnocchi di manioca con ragù. A cena la carta alterna i classici dello chef ai piatti di stagione. La cantina, Memories, conta circa 150 etichette selezionate da Dequigiovanni. «Tutti i vini hanno una storia da raccontare» dice.
Cocktail, vermouth e creazioni stagionali
Al bar Riccardo Rebesan e Dario Boglioni lavorano sui classici della miscelazione e sul vermouth torinese. La carta cambia con le stagioni: dall’Americano all’anguria all’Old Fashioned alle castagne. Per le Atp Finals (torneo internazionale di tennis che si svolge in città) hanno creato Match Point, con vermouth bianco ambrato, yuzu sake, sciroppo alla vaniglia ed estratto di mela verde. In abbinamento, polpette al sugo di pomodoro con formaggio grattugiato e pane artigianale.
L'opera di Salvo e il rapporto tra tempo e spazio
Nel bistrot una lapide marmorea reca la frase «Più tempo in meno spazio». È un’opera del 1972 di Salvo, nome d’arte di Salvatore Mangione (1947-2015), artista siciliano che visse e lavorò a Torino. Nelle sue lapidi riprendeva il tono solenne delle iscrizioni commemorative per affidarlo a frasi brevi, enigmatiche, talvolta paradossali. Qui il marmo sembra dare alla scritta il peso di un’iscrizione antica, mentre il titolo mette in tensione due misure: il tempo e lo spazio. Il significato resta aperto, affidato a chi si ferma a leggerla. Al mattino la sala ospita la colazione a buffet, aperta anche al pubblico dalle 7 alle 10.