La frollatura del pesce entra in laboratorio per diventare una pratica codificata. A Pescara prende il via «Dry-aged fish products», un progetto di ricerca che mette insieme ristorazione, università e Sanità pubblica per studiare una tecnica sempre più presente nelle cucine, ma ancora priva di protocolli ufficiali e condivisi. Al centro del lavoro ci sono tre specie ittiche, spigola, ricciola e tonno rosso, sottoposte a controlli microbiologici, chimici e nutrizionali durante diverse fasi di maturazione.

Il Pirata di Pescara porta la frollatura del pesce nella ricerca scientifica

L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra il ristorante Il Pirata, l'Università degli Studi di Teramo e tre medici veterinari esperti di Sanità pubblica. L'obiettivo è affrontare una questione ancora aperta nel settore ittico: a differenza di quanto avviene per la carne, per il pesce non esistono protocolli ufficiali che stabiliscano parametri standardizzati per la frollatura e la conservazione. La tecnica si sta diffondendo nella ristorazione, ma viene ancora gestita prevalentemente sulla base delle esperienze dei singoli operatori e delle procedure previste dai rispettivi piani di autocontrollo. La ricerca intende quindi individuare criteri scientifici e indicazioni operative che possano essere applicati anche al di fuori delle singole realtà produttive.

La sala del ristorante Il Pirata

A promuovere il progetto sono Daniele Di Paolo e Stefania Bombarda, titolari del ristorante Il Pirata, che hanno messo a disposizione della ricerca la propria struttura e l'esperienza maturata nell'attività di ristorazione, insieme allo chef Francesco Pettinella. Il locale diventa così un contesto operativo nel quale osservare e verificare il processo, mettendo in relazione il lavoro quotidiano in cucina con le competenze della comunità scientifica. «Il pesce frollato non può restare un segreto di bottega, abbiamo aperto la nostra cucina alla scienza perché chiunque voglia lavorarlo abbia regole chiare da seguire, anche nel rispetto del cliente. Il Pirata potrebbe fornire una base scientifica e operativa per la futura elaborazione di riferimenti condivisi, utilizzabili da ristoranti, pescherie e laboratori alimentari», spiegano Daniele Di Paolo e Stefania Bombarda.

Spigola, ricciola e tonno rosso: sei fasi di campionamento

La ricerca coinvolge l'Unità di Ricerca in Ispezione, Controllo e Sanità degli Alimenti di Origine Animale dell'Università degli Studi di Teramo, sotto la supervisione scientifica del professor Alberto Vergara, ordinario del Dipartimento di Medicina Veterinaria, e del professor Michele Amorena, ordinario e direttore della Scuola di Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di Origine Animale «G. Tiecco». Partecipano inoltre tre medici veterinari esperti di Sanità pubblica: Vincenzo Olivieri, già dirigente veterinario della Asl di Pescara; Gianluigi Ferri, ricercatore dell'Università di Teramo; e William Di Nardo, già dirigente veterinario della Asl Lanciano-Vasto-Chieti. Il lavoro avrà una durata prevista tra sei e dodici mesi e prenderà in esame tre specie ittiche con caratteristiche differenti: spigola, ricciola e tonno rosso. I campionamenti saranno effettuati al momento iniziale e successivamente al secondo, quarto, settimo, decimo e quattordicesimo giorno di maturazione. Anche la cella utilizzata per la frollatura sarà sottoposta ad analisi in tre diversi momenti del ciclo.

Da sinistra Gianluigi Ferri, Vincenzo Olivieri e William Di Nardo

Sui campioni verranno esaminati i parametri microbiologici e chimici, la loro evoluzione durante il processo e gli aspetti nutrizionali delle tre specie. La raccolta dei dati consentirà di approfondire le trasformazioni del prodotto e di individuare elementi utili alla definizione di condizioni operative controllate. «Il metodo scientifico alla base della ricerca può fornire strumenti conoscitivi che consentano la standardizzazione dei processi produttivi da parte degli operatori del settore alimentare», sottolineano Alberto Vergara, Michele Amorena e Gianluigi Ferri.

Sui campioni verranno esaminati i parametri microbiologici e chimici

Dry aging del pesce, cosa cambia durante la maturazione

La frollatura a secco, conosciuta a livello internazionale come dry aging, consiste nel sottoporre il pesce, dopo le operazioni di preparazione, a un processo di maturazione in celle con temperatura e umidità controllate. Durante questo periodo intervengono processi enzimatici che modificano le caratteristiche delle fibre, la consistenza e il profilo aromatico del prodotto. La tecnica richiede quindi un controllo accurato delle condizioni di lavorazione.

La sua crescente diffusione nelle cucine rende sempre più importante disporre di conoscenze scientifiche specifiche, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza alimentare e la gestione dei processi produttivi. «Non si tratta semplicemente di conservare un prodotto, ma di accompagnarne una trasformazione attraverso parametri precisi, per valorizzarne consistenza, profumo e sapore, sempre nel rispetto dei requisiti sanitari», evidenzia William Di Nardo.

Lo studio prenderà in esame tre specie: spigola, ricciola e tonno rosso

Dalla cucina di Pescara a possibili protocolli per il settore ittico