Addio a Giandonato Nicola: il papà delle Tic Tac si è spento a 98 anni

Giandonato Nicola, il brillante manager che ha segnato la storia della Ferrero con l'invenzione delle famose Tic Tac, si è spento all'età di 98 anni. Nicola, laureato in economia, entrò in Ferrero nel 1958 su suggerimento di Severino Chiesa, anch'egli manager del gruppo e compaesano. Fu protagonista dell'espansione internazionale dell'azienda, curando in particolare il mercato tedesco, francese e statunitense. Nicola è stato sempre un pilastro nella crescita della Ferrero, contribuendo all'internazionalizzazione del marchio.

Le Tic Tac sono state ideate da Giandomenico Nicola

Ferrero, nella figura di Maria Franca Ferrero e del figlio Giovanni, ha espresso profondo cordoglio per la scomparsa di Giandonato Nicola, ricordando le sue doti professionali e la dedizione al lavoro, elementi che hanno segnato la sua carriera. La notizia della morte di Nicola è stata annunciata dalla moglie Bianca Vetrino, ex vicepresidente della Regione Piemonte ed ex assessore alla Sanità, e dai figli Carlotta e Franco, che lo hanno ricordato con affetto e gratitudine.

Le Tic Tac, nate nel 1969 con il nome di “Refreshing Mint”, rappresentano un'icona intramontabile: lanciate in commercio grazie all'intuizione di Nicola, che lavorò a stretto contatto con Michele Ferrero, conquistarono rapidamente i consumatori di tutto il mondo. A ispirare il nome attuale, introdotto nel 1970, fu il tipico rumore "tic tac" che si sente scuotendo la scatoletta. Il confetto, inizialmente disponibile solo alla menta, fu poi arricchito da nuove varianti, tra cui quella all'arancia, introdotta negli anni '80, seguita da edizioni limitate che hanno reso il prodotto ancora più amato.

Dietro il successo di questo piccolo grande confetto c'è anche l'innovazione nel packaging: la caratteristica scatoletta di plastica trasparente con sportellino a ribalta, diventata un'icona e oggetto di culto online, rappresenta una delle chiavi del successo. Ferrero acquisì i diritti esclusivi del design da un'azienda bresciana specializzata nello stampaggio dei polimeri, trasformando il packaging in un simbolo di praticità e riconoscibilità.

