Bartolini sbarca in Arabia Saudita al Sindalah Yacht Club

Il Sindalah Yacht Club, situato nell'isola di Sindalah, sarà la prima destinazione di lusso di Neom, uno dei progetti più ambiziosi dell'Arabia Saudita. Progettato dallo studio di architettura Luca Dini design & architecture e con interni firmati dal designer fiorentino Stefano Ricci, il club promette di diventare una meta esclusiva per gli appassionati di yachting e i viaggiatori di alto profilo. Il Sindalah Yacht Club non si ferma al design: l’esperienza culinaria è affidata allo chef stellato Enrico Bartolini, che proporrà un menu all'insegna dell’eccellenza italiana. Il ristorante, situato al primo piano del club, e il Sindalah Yacht Club Lounge, con piscina e bar a tema nautico, completeranno l’offerta di servizi esclusivi per gli ospiti.

Lo chef Enrico Bartolini

La struttura vanta un porto turistico con 86 posti barca e 75 boe, accogliendo yacht provenienti da tutto il mondo. Con un’estensione di 1.800 metri quadrati, il Sindalah Yacht Club rappresenta l'incontro tra l'artigianato italiano e il futuro dell’ospitalità di lusso, in linea con la visione innovativa di Neom.

Gli interni, che includono l’uso di materiali pregiati come il marmo bianco di Carrara e tessuti realizzati a mano dall'Antico Setificio Fiorentino, riflettono una cura artigianale estrema. Ogni dettaglio, dalle superfici in radica alla pelle Sindalah Blue, è stato selezionato per offrire un'esperienza unica. L'apertura del Sindalah Yacht Club è prevista per la fine del 2024.

