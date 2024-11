Giuseppe De Martino è Hotel general manager italiano dell’anno di EHMA Italia

Giuseppe De Martino è “Hotel general manager Italiano dell’anno 2024” per EHMA Italia. Una decisione che premia la straordinaria capacità del direttore generale di The St. Regis Rome di innovare e adattarsi ai rapidi cambiamenti del settore alberghiero, sia attraverso nuove strategie operative, sia implementando soluzioni sostenibili per rispondere alle esigenze ambientali e sociali.

Da sinistra: Giuseppe De Martino ed Ezio A. Indiani

«Il premio viene conferito a un direttore generale d’albergo socio EHMA per l’eccezionale lavoro svolto durante l’anno, includendo il contributo alla crescita finanziaria e operativa della struttura, ma anche il suo impatto sull’immagine del settore - ha spiegato Ezio A. Indiani, delegato nazionale e general manager dell’Hotel Principe di Savoia Milano - Giuseppe De Martino si distingue per uno stile di leadership visionario e un’eccezionale capacità di innovazione, rappresentando un’eccellenza assoluta nel settore».

Dal suo insediamento come general manager nel 2018, De Martino ha trasformato The St. Regis Rome in una struttura capace di anticipare le tendenze, mantenendo al contempo standard qualitativi altissimi in un contesto competitivo. La sua leadership si caratterizza per un forte orientamento al cliente e per la capacità di creare esperienze personalizzate e memorabili, consolidando una reputazione impeccabile per l’hotel.

Durante la pandemia, De Martino ha mantenuto inalterato il livello di servizio, dimostrando resilienza e abilità strategica. I risultati? Una clientela fidelizzata, una crescita significativa del fatturato e un ambiente di lavoro in grado di attrarre e trattenere talenti, promuovendo una cultura aziendale improntata all’eccellenza.

Con oltre un decennio di esperienza in proprietà iconiche a New York, Amsterdam, Parigi e Londra, Giuseppe De Martino è rientrato in Italia nel 2008 per assumere ruoli di top management in importanti strutture come The Westin Europa & Regina Venice e lo Sheraton Hotel & Conference Center Rome. Dal 2020, è stato anche responsabile delle iniziative sostenibili e inclusive per Marriott East Italy, coordinando 34 proprietà di diversi brand.

De Martino è inoltre attivo nel panorama accademico e istituzionale, collaborando con la Luiss Business School e ricoprendo dal 2024 la presidenza della Sezione Turismo e Tempo Libero di Unindustria Lazio.

A contendersi il premio, insieme a De Martino, erano due eccellenze del settore:

Giacomo Battafarano , Managing Director per l’Area Sud Italia di Rocco Forte Hotels, noto per il rilancio e rebranding di strutture di lusso come Villa Igea e il Verdura Resort in Sicilia.

, Managing Director per l’Area Sud Italia di Rocco Forte Hotels, noto per il rilancio e rebranding di strutture di lusso come Villa Igea e il Verdura Resort in Sicilia. Cristiano Cabutti, GM del JW Marriott Venice Resort & Spa, che ha riposizionato il resort veneziano dopo la pandemia, guidando con successo il team verso obiettivi finanziari e strategici.

Fondata nel 1974 a Roma, l’EHMA è un’associazione che riunisce oltre 450 Direttori Generali di alberghi di lusso in 24 Paesi europei. La Delegazione Italiana, la più numerosa con 117 soci, è un pilastro del network internazionale, impegnata nella promozione di standard di eccellenza e innovazione nel settore dell’hospitality.

Con questo premio, Giuseppe De Martino si conferma leader di riferimento per il settore alberghiero italiano e internazionale, ispirando con il suo esempio una nuova generazione di professionisti.

