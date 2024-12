Alessandro Rinaldi è il nuovo executive chef del Ristorante Sottovoce, locale parte dell'hotel Vista Lago di Como del Gruppo LarioHotels. La sua esperienza, costruita lavorando con oltre 100 chef di fama internazionale, lo porta ora a guidare l'offerta food & beverage della struttura. Dal benvenuto in camera alla cucina fine dining, dalle colazioni al room service, ogni dettaglio sarà caratterizzato dal suo stile inconfondibile: una celebrazione della semplicità, arricchita da tecniche moderne che esaltano i sapori autentici di ogni ingrediente.

Chi è Alessandro Rinaldi, nuovo executive chef del Ristorante Sottovoce di Como

Nato ad Avellino nel 1989, Alessandro Rinaldi ha coltivato sin da giovane la passione per la cucina, muovendo i primi passi accanto alla nonna, custode delle antiche ricette di famiglia. Dopo aver iniziato la sua formazione nelle cucine di rinomati ristoranti italiani, ha trovato una svolta decisiva nella sua carriera grazie all'incontro con chef Agostino Iacobucci, che lo ha ispirato a fondere la gastronomia d'autore con l'autenticità delle tradizioni familiari. La filosofia di Rinaldi si esprime attraverso una cucina “pulita, nitida e decisa", centrata sull'esaltazione dei sapori autentici e sul rispetto degli ingredienti, sempre freschi e rigorosamente di stagione. Al cuore della sua visione c'è il valore della famiglia, che emerge in ogni piatto e accoglie l'ospite con il calore delle case italiane.

Questo legame con la tradizione è profondo e tangibile: il lievito madre che utilizza nelle panificazioni è lo stesso tramandato da quattro generazioni, dalla bisnonna a lui, diventando un simbolo prezioso delle sue radici e protagonista nella cucina del Ristorante Sottovoce. Per Rinaldi, la scelta delle materie prime è una forma di rispetto verso la cucina delle origini: ogni ingrediente deve essere riconoscibile e perfettamente bilanciato, un approccio che combina sapienti tecniche contemporanee con la volontà di preservare i sapori, gli odori e le consistenze “di una volta.” Ogni dettaglio è pensato per esaltare il piatto, trasformandolo in un'esperienza in cui la tradizione si evolve pur rimanendo fedele a se stessa, offrendo agli ospiti un autentico viaggio nel gusto e nella cultura gastronomica italiana.

Cosa sapere sull'hotel Vista Lago di Como

L'hotel Vista Lago di Como è una destinazione di lusso intimo che celebra l'arte dell'accoglienza italiana e il rispetto per il territorio. Qui, ogni dettaglio - dagli arredi alle esperienze - è concepito per offrire un soggiorno unico, immerso nel design italiano e nei panorami mozzafiato del lago. Questa filosofia si riflette nel Ristorante Sottovoce, che situato al piano alto della struttura, accoglie i commensali in un ambiente elegante e riservato, dove ogni piatto è concepito per esaltare i sapori del territorio e la bellezza della cucina italiana. Dalla terrazza panoramica con vista sul lago al calore della sala, ogni angolo del Sottovoce è pensato per regalare un'esperienza culinaria indimenticabile, dove eleganza e autenticità si incontrano silenziosamente.

