A Rosewood Castiglion del Bosco cene a quattro mani con gli Amici della Cucina

È Rosewood Castiglion del Bosco (Montalcino), l'indirizzo in Toscana che racchiude il “sense of place” della Val d'Orcia a diventare anche un luogo di ritrovo durante l'estate per gli Amici in Cucina, cuochi alla guida di ristoranti stellati, che raggiungono questo luogo speciale per realizzare quattro cene a quattro mani insieme a Matteo Temperini, executive chef di tutta la ristorazione del resort senese.

Il resort senese Rosewood Castiglion del Bosco

Gli chef Amici in Cucina quest'estate saranno Max Mascia il 22 luglio (Ristorante San Domenico, Imola, 2 stelle Michelin, associato Euro-Toques), Peter Brunel il 12 agosto (Ristorante Peter Brunel Ristorante Gourmet, Arco, Trento, 1 stella, associato Euro-Toques), Carlo Cracco il 26 agosto (Ristorante Cracco in Galleria, Milano, 1 stella) e il 2 settembre Matteo Lorenzini (Osteria di Passignano, Tavernelle Val di Pesa, Firenze, 1 stella).

Matteo Temperini, executive chef dei ristoranti del resort

Un'unione di passioni. Quella di Temperini, che si sviluppa nella profonda connessione tra il cibo, il territorio e la comunità (filosofia di tutta l'ospitalità Rosewood), crea esperienze gastronomiche che non si limitano a portare a tavola il cuore della Toscana, ma la rendono anche un catalizzatore di eccellenze, dove la sua tecnica e il suo tocco di azzardo creativo si uniscono a quello degli altri quattro chef di elevata caratura ed emblema della cucina italiana.

