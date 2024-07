Lutto nel mondo della pasticceria: morto Vincenzo Bonfissuto

Lutto nel mondo della pasticceria: è morto Vincenzo Bonfissuto. Il celebre maestro siciliano, noto per i suoi innovativi panettoni e colombe, si è spento all'età di 43 anni a causa di un arresto cardiaco.

Il pasticcere Vincenzo Bonfissuto

Nativo di Canicattì, insieme al fratello Giulio aveva fondato la "Desserteria", una delle pasticcerie più rinomate d'Italia.

La sua passione per i prodotti locali lo aveva portato a lanciare una campagna di crowdfunding per salvare il pistacchio autoctono dell'agrigentino. Per raggiungere l’obiettivo i Bonfissuto hanno impiantato un pistacchieto da 70 piante in 800 metri quadri di terreno in aperta campagna, tra mandorleti e vigneti, nella campagna di Canicattì

