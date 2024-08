I sapori abruzzesi nei gelati e dolci (gourmet) di Fabrizio Camplone

Il maestro pasticcere Fabrizio Camplone, erede di una lunga tradizione dolciaria, continua a stupire con creazioni che uniscono tradizione e innovazione. Figlio di Tullio Camplone, storico pasticciere di Pescara, Fabrizio ha dedicato la sua vita all'arte dolciaria, entrando nell'Accademia maestri pasticceri italiani (Ampi) nel 1996. Alla guida della pasticceria Caprice, aperta negli anni Ottanta, ha portato una ventata di innovazione, mantenendo la tradizione che delizia i golosi d'Abruzzo da mezzo secolo. Fabrizio esplora senza limiti, sviluppando una linea di prodotti per la ristorazione che si affianca a quella del marchio Caprice. Il gelato è al centro della sua offerta, protagonista di un'esperienza gourmet che valorizza i sapori del territorio abruzzese con maestria e creatività.

Il maestro pasticcere Fabrizio Camplone

Tra le prelibatezze che spiccano nella selezione di Camplone troviamo:

Presentosa : dolce tipico inventato da Tullio Camplone, un cake alle mandorle ricoperto di cioccolato che prende il nome dall'omonimo gioiello abruzzese in dono alle future spose. Il gelato viene realizzato con le briciole del dolce e variegato con amarene e croccanti mandorle.

: dolce tipico inventato da Tullio Camplone, un cake alle mandorle ricoperto di cioccolato che prende il nome dall'omonimo gioiello abruzzese in dono alle future spose. Il gelato viene realizzato con le briciole del dolce e variegato con amarene e croccanti mandorle. Scrucchijate : gelato con Confettura d'uva Montepulciano realizzata con le bucce che scrocchiano sotto i denti, uve lavorate a mano e asciugate al sole, tipica del Chietino.

: gelato con Confettura d'uva Montepulciano realizzata con le bucce che scrocchiano sotto i denti, uve lavorate a mano e asciugate al sole, tipica del Chietino. Pecorino e miele d'acacia : gelato che celebra il pecorino abruzzese con l'aggiunta del miele d'acacia.

: gelato che celebra il pecorino abruzzese con l'aggiunta del miele d'acacia. Ciliegie delle colline teramane : sorbetto alle ciliegie delle Colline Teatine.

: sorbetto alle ciliegie delle Colline Teatine. Lattacciolo: gelato ispirato al dolce tipico teramano, con caramello e cioccolato Gianduia.

Il gelato al Pecorino d'Abruzzo di Fabrizio Camplone

Aurum : gelato al fior di latte con buccia di arance infuse nell'Aurum, liquore abruzzese che evoca il Cointreau.

: gelato al fior di latte con buccia di arance infuse nell'Aurum, liquore abruzzese che evoca il Cointreau. Cerasella : gelato con pan di spagna al cioccolato bagnato con liquore allo Cherry, variegato con confettura di ciliegie, in stile Sacher.

: gelato con pan di spagna al cioccolato bagnato con liquore allo Cherry, variegato con confettura di ciliegie, in stile Sacher. Bocconotto : gelato al fior di latte variegato con pasta frolla sbriciolata, cacao in polvere e confettura d'uva.

: gelato al fior di latte variegato con pasta frolla sbriciolata, cacao in polvere e confettura d'uva. Confetto di Sulmona : gelato alla mandorla con confetti sbriciolati.

: gelato alla mandorla con confetti sbriciolati. Mostacciolo : gelato con Mostaccioli di Scanno al cacao e variegato al mosto cott.

: gelato con Mostaccioli di Scanno al cacao e variegato al mosto cott. Zafferano Aquilano : eccellenza del territorio; il gelato viene realizzato con pistilli in infusione per 12 ore e un tocco di marmellata di arance.

: eccellenza del territorio; il gelato viene realizzato con pistilli in infusione per 12 ore e un tocco di marmellata di arance. Liquirizia di Atri: un'altra eccellenza del territorio teramano, proposta in purezza nel gelato al fior di latte.

Ma Fabrizio Camplone non si ferma qui. La sua creatività spazia infatti fino a innovazioni come la Rimpizza, la brioche tipica abruzzese all'anice, dalla forma del maritozzo, impastata con olio Evo delle colline Pescaresi, ideale per la colazione o farcita con gelato. Inoltre, per chi desidera un dessert scenografico, propone le Spaghettate: il gelato servito alla base del piatto viene realizzato nel classico schiacciapatate, creando degli “spaghetti” di gelato, il tutto sormontato da panna e amarene.

