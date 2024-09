Keegan McGregor è bartender dell'anno alla Diageo World Class

Si chiude la quindicesima edizione di Diageo World Class, la gara di bartending più importante e impegnativa del settore che sfida le eccellenze di tutto il mondo tramite prove di abilità, velocità e savoir-faire attraverso il ricco portfolio di spirits d'eccellenza di Diageo come rum Zacapa, gin Tanqueray, whisky Singleton, tequila Don Julio e whisky Johnnie Walker.

Gli otto finalisti della Diageo World Class

Keegan McGregor diventa il quindicesimo bartender a entrare nella World Class Hall of Fame preparandosi così a 12 mesi entusiasmanti che lo vedranno fare da giudice nelle competizioni nazionali della World Class, ispirare i candidati del 2025 e incoronare i campioni regionali.

Keegan McGregor è World Class Global Bartender of the Year 2024 per Diageo

Dal lancio della competizione, avvenuto nel 2009, la Diageo World Class ha assunto un ruolo significativo nell'ispirare un approccio più consapevole al bere e nel trasformare la cocktail culture su scala globale. Dalla sua istituzione, la World Class ha offerto supporto, formazione e ispirazione a oltre 400.000 bartender nel mondo.

Keegan McGregor

«l mio viaggio verso Diageo World Class è iniziato sei anni fa - dichiara Keegan McGregor -, quindi è un'esperienza davvero speciale essere riconosciuto come World Class Global Bartender of the Year 2024. L'atmosfera tra i concorrenti questa settimana è stata fonte di ispirazione che mi ha spinto ad andare avanti. Il consiglio più importante che mi è stato dato è stato di essere me stesso ed è esattamente quello che ho fatto.»

McGregor ha sbaragliato la concorrenza con cocktail creativi e sorprendenti tra cui due ricette che hanno interpretato sia la sua città natale che Shanghai, con ingredienti locali insieme a Don Julio. Per la sua città natale, Halifax, Nuova Scozia, ha presentato la sua interpretazione di un piatto chiamato Hodge Podge, uno stufato con verdure raccolte localmente, da cui ha preso spunto per creare un twist su un classico punch all'uovo. Nella sfida di vodka Ketel One poi ha stupito tutti con un cocktail legato a un programma di supporto per il settore dell'ospitalità nel suo quartiere di Halifax.

Diageo World Class: tra i finalisti anche l'italiano Luca Bruni

Una settimana di sfide ed eventi con i guru della mixology internazionale che ha visto arrivare tra gli 8 finalisti a contendersi il titolo mondiale anche l'italiano Luca Bruni del Depero di Rieti che ha portato in alto la bandiera italiana fino all'ultima prova, la più difficile: l'ideazione di un pop-up bar. Bruni ha così portato il suo concept Studio Futura, un bar futuristico con astronavi, un'esperienza da chef unita un servizio fast food. Un allestimento con stelle e pianeti osservabili da una finestra, con luci al neon rosa e blu e una drink list ‘dallo spazio' con cocktail come l'aperitivo "the past" tra cui Sprizzoni ed Evoluscioni, a base di Tanqueray Ten, "the present" Liquid Kitchen, basato sul "Caprese Paloma" con Don Julio blanco, e il "future next gen", con Space Oddity, un cocktail a base di Zacapa XO.

Luca Bruni del Depero di Rieti

Un viaggio quello di Luca iniziato ormai mesi fa con le semifinali nazionali e che lo ha visto prima trionfare come Miglior Bartender d'Italia lo scorso giugno per poi approdare a Shanghai tra i migliori del mondo in rappresentanza del nostro paese. Una performance d'eccellenza la sua anche se alla fine a spuntarla è stato il canadese Keegan McGregor dell' Highwayman Bar di Halifax, Nova Scotia, proclamato Bartender of the Year 2024.

Tante e impegnative le sfide anche in questa edizione che hanno tenuto col fiato sospeso i giudici e hanno impegnato i concorrenti in gare sempre più difficili. Da quella di Tanqueray No. TEN - dove i finalisti hanno dovuto rendere omaggio a una figura leggendaria che ha trasformato il settore, ricreando l'essenza della loro creazione più iconica o del loro stile distintivo per poi ideare un cocktail che guarda al futuro, incarnando le frontiere audaci e inesplorate della mixology - a quella di Singleton incentrata sulla progettazione di un servizio teatrale, in cui il gusto incontrava il suono in una miscela armoniosa per creare un'esperienza multisensoriale.

