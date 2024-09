Lo chef stellato Vito Mollica torna a far parte dell'esclusiva Krug Ambassade

A partire da lunedì 16 settembre, lo chef Vito Mollica, patron del ristorante stellato "Atto", situato nella splendida cornice di Palazzo Portinari Salviati a Firenze, torna a far parte della prestigiosa Krug Ambassade, l'esclusivo network che riunisce i più rinomati chef, ristoratori ed enoteche d'Italia che condividono la filosofia della Maison Krug, diventando ambasciatori dell'eccellenza nel mondo dello champagne e simboli di uno stile inconfondibile.

Lo chef Vito Mollica torna nella Krug Ambassade

«Sono onorato di tornare a far parte della grande famiglia Krug - ha dichiarato lo chef Vito Mollica. Penso che sia fondamentale conoscere l'uomo dietro al prodotto, perché a tavola il vero lusso risiede nelle materie prime d'eccellenza. Per questo considero Krug la scelta perfetta per me e per i miei clienti, a cui offro solo prodotti che ritengo eccellenze, gli stessi che sceglierei per me stesso».

La filosofia di Mollica si fonda sulla connessione umana e sulla ricerca costante di qualità e proprio per questo lo chef esplora nuovi mercati e piccoli produttori della campagna toscana, con cui condivide la stessa passione per l'eccellenza. Il suo stile nasce dal cuore, dai legami che instaura con i produttori e con la sua brigata, garantendo che ogni ospite si senta accolto come a casa.

