Sempre più appassionati di cucina vegana: boom di iscrizioni alla FunnyVeg Academy

La cucina vegetale continua a conquistare sempre più cuori e palati. A dimostrarlo è il successo crescente della FunnyVeg Academy, la scuola milanese dedicata alla formazione professionale e amatoriale in ambito culinario plant-based. Con l'inizio del nuovo anno accademico, a settembre, la scuola ha registrato un aumento a due cifre delle iscrizioni, a conferma di un trend in costante crescita.

Sono sempre di più, infatti, gli chef professionisti e gli appassionati di cucina che desiderano approfondire le tecniche e le ricette della gastronomia vegana, un comparto in continua evoluzione e sempre più richiesto dal pubblico. La FunnyVeg Academy propone un'ampia gamma di corsi, da quelli base per principianti ai percorsi più avanzati per professionisti, tutti tenuti da chef esperti e qualificati. Tra le novità dell'anno, spicca il master della Joia Academy, un percorso intensivo di quattro settimane dedicato all'alta cucina vegetale.

I dati sull'anno accademico appena concluso sono più che positivi. In particolare, si è registrato un incremento del 52% delle iscrizioni ai corsi amatoriali, con un boom di interesse per i corsi di alimentazione e salute (+103%) e per la preparazione del sushi vegano (+96%). «Dal 2016, anno di apertura della nostra scuola - spiega Sonia Giuliodori, direttrice della FunnyVeg Academy - abbiamo sempre visto una crescita progressiva dell’interesse verso un’alimentazione più consapevole, ma un così grande incremento da parte del pubblico amatoriale fa ben sperare che il cambiamento in atto stia avendo un accelerazione. Scoprire nuovi piatti e nuovi gusti, arricchire la propria dieta con ingredienti più vari è sicuramente il giusto approccio in cucina e sempre più persone sono curiose di provare. La caratteristica della nostra scuola è infatti la varietà dell’offerta didattica, con tantissime tipologie di corsi, la scelta di insegnanti preparati ma anche affabili e capaci di far trascorrere una serata piacevole o un pomeriggio in compagnia per un'esperienza da condividere con amici o il proprio partner».

