Terry Giacomello, si separano le strade dello chef e del Ristorante Nin

Dopo meno di due anni di collaborazione, si conclude il percorso di Terry Giacomello al Ristorante Nin, all'interno del Park Hotel Belfiore di Brenzone sul Garda (Vr). La notizia è stata comunicata con una nota ufficiale del locale: «Il 2025 prende il via con un annuncio importante: si conclude la collaborazione dello chef Terry Giacomello al Ristorante Nin. Sono state stagioni ricche di emozioni e di riconoscimenti, ma con consapevolezza e in estrema armonia, abbiamo preso la decisione di percorrere separatamente i nostri cammini professionali e imprenditoriali. Un ringraziamento speciale a Terry e alla sua brigata per la bella avventura vissuta insieme e per aver dato l'avvio a un progetto che non si fermerà, ma che cambierà solo veste. Stay tuned per sapere le altre novità in arrivo».

Lo chef Terry Giacomello

Nonostante l'assenza di dettagli sulle motivazioni di questo divorzio professionale, i risultati raggiunti non sembrano essere in discussione. Sotto la guida di Giacomello, il Ristorante Nin ha ottenuto la stella Michelin nell'edizione 2024, confermandola anche nel 2025. Attualmente, il ristorante è chiuso per il periodo invernale e riaprirà a marzo con il futuro del ristorante che sembra indirizzarsi verso una proposta meno creativa, mantenendo l'eccellenza ma adattandosi a un'idea di alta cucina meno radicale. Per ora, non è stato reso noto chi prenderà il posto di Giacomello.

Che cosa sapere su Terry Giacomello

Originario di Montereale Valcellina, classe 1969, Giacomello è considerato uno degli ultimi avanguardisti della cucina italiana. La sua formazione si è sviluppata accanto a figure iconiche della gastronomia mondiale, come Andoni Luis Aduriz, René Redzepi, Alex Atala e Michael Bras. In Italia, invece, ha lavorato accanto a Sergio Mei al Four Season di Milano. Nel 2015, ha portato questo bagaglio tecnico ed esperienziale nella food valley italiana, all'Inkiostro di Parma, e poi, nel 2023, al Nin.

