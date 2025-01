Jurgen Ammerstorfer è il nuovo direttore generale dell'hotel Anantara di Vienna

Dallo scorso 7 gennaio, l'Anantara Palais Hansen Vienna Hotel, uno degli hotel più iconici della capitale austriaca, ha un nuovo direttore generale: Jurgen Ammerstorfer, figura di spicco dell'ospitalità di lusso internazionale. La nomina segna una tappa importante per questa elegante struttura sulla Ringstrasse, che si trova nel pieno di un'ambiziosa fase di rinnovamento.

Jurgen Ammerstorfer, il nuovo direttore generale dell'Anantara Palais Hansen Vienna Hotel

Jurgen Ammerstorfer, un leader con radici austriache e visione globale

Austriaco di origine, Ammerstorfer è un professionista che ha costruito la sua carriera in tutti gli angoli del mondo, accumulando oltre 30 anni di esperienza nel settore dell'hospitality. Prima di approdare all'Anantara, ha guidato per quattro anni il The Ritz Carlton di Vienna, consolidando la sua fama di innovatore e leader capace di valorizzare le destinazioni in cui opera.

La sua formazione alberghiera ha radici solide, con una laurea alla “Modul” Hotel Management School di Vienna e un Mba conseguito al Robert Kennedy College di Zurigo. Ma è il suo curriculum internazionale a raccontare il suo approccio: dai resort tropicali ai grandi hotel metropolitani, Ammerstorfer ha lavorato con alcuni dei marchi più prestigiosi dell'ospitalità di lusso, tra cui Shangri-La, Hilton, Marriott Luxury Brands e Leading Hotels of the World. Tra i successi più rilevanti, il suo ruolo nella gestione del The London Edition.

«Sono entusiasta di entrare a far parte del team di Anantara Palais Hansen Vienna Hotel, proprio mentre Vienna si prepara ad accogliere un numero record di visitatori in occasione dei festeggiamenti per il 200° compleanno di Johann Strauss II - ha dichiarato Ammerstorfer. Prendere le redini di questa gemma sulla Ringstrasse in un momento in cui questo edificio storico si sta arricchendo con il lusso moderno del brand Anantara, è una grande opportunità».

Un progetto di rilancio ambizioso per l'Anantara di Vienna

La scelta di Ammerstorfer arriva mentre il Palais Hansen, un edificio storico nato per l'Expo del 1873, si reinventa come destinazione di lusso contemporaneo. Il marchio Anantara, noto per la sua attenzione ai dettagli e per la capacità di unire tradizione locale e comfort moderno, sta lavorando per trasformare l'hotel in un simbolo di eccellenza a Vienna.

L'Anantara Palais Hansen Vienna Hotel

Nel cuore del progetto ci sono il rilancio dei ristoranti e dei bar, che punteranno sulla cucina di alto livello e su esperienze enogastronomiche ricercate, e la creazione di una spa esclusiva targata Anantara. Con il completamento dei lavori, la struttura mira a offrire agli ospiti un'esperienza unica, capace di attrarre non solo viaggiatori internazionali ma anche la clientela locale, sempre più esigente.

Giles Selves, senior vicepresident di Luxury Hotels per Minor Hotels Europe & Americas, ha commentato così la nomina: «Sono felice che Jurgen abbia accettato questo nuovo ruolo, entrando a far parte del team dirigenziale in continua espansione di Minor Hotels in Europa. Con la sua importante esperienza, sia a Vienna che a livello internazionale, sono convinto che saprà apportare un grande valore ai colleghi, alla proprietà e agli ospiti, contribuendo con successo alla crescita di Anantara in Europa».

