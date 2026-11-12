Paolo Paolillo, chef, Alessandro Maiorino, sous-chef, e Melissa Lanzillotti, responsabile di sala, hanno vinto la prima edizione di EmerGente Collettiva. La squadra della sede Eni di San Donato Milanese si è aggiudicata il “Vassoio d’oro” nella categoria aziendale, unendo tecnica e creatività. La competizione è promossa da Dussmann Service con Witaly, casa editrice enogastronomica che da oltre vent’anni organizza concorsi con il format EMERGENTE. L’iniziativa valorizza i professionisti della ristorazione scolastica, sanitaria e aziendale.

Tutti i partecipanti alla finale di Emergente Collettiva

EmerGente Collettiva, la squadra Eni conquista il Vassoio d’oro

Il menu vincitore comprendeva risotto alla zucca arrostita con porcini e fonduta di caprino, sformato di patate e Asiago DOP in sfoglia di radicchio di Chioggia Dop e indivia belga con cipolla borettana in agrodolce e uva al burro chiarificato. La proposta ha unito cura delle preparazioni, gusto ed equilibrio. La giuria tecnica era presieduta da Luigi Cremona, fondatore di Witaly, e comprendeva lo chef stellato Andrea Berton, Fabrizio Cadei, Fabio Garlini, Giuseppe Grassi, responsabile ristorazione Eni, Antonella Avvinti, fondatrice di Truck Queen Agency, Filippo Spiezia, magistrato e membro nazionale per l’Italia a Eurojust, e Luigino Poli di Federalberghi. Ha partecipato anche una giuria popolare di trenta persone, per affiancare agli esperti il punto di vista degli utenti del servizio.I concorrenti hanno preparato menu rispettando il food cost. La prova richiedeva equilibrio nutrizionale, sostenibilità economica e riduzione degli sprechi. Premiati anche Nicolò Fusar Bassini come chef più giovane e Daniele Fiore alla carriera.

Tutti i premi della competizione di ristorazione collettiva

La manifestazione ha assegnato anche riconoscimenti alle singole portate e ai professionisti. Il premio “Miglior Primo” è andato alla squadra dello chef Roberto Marini, il “Miglior Secondo” al team dello chef Roberto Rimoldi e il “Miglior Contorno” alla formazione dello chef Claudio Guadrini. Il titolo di “Chef più giovane” è stato attribuito al sous-chef Nicolò Fusar Bassini, mentre Daniele Fiore ha ricevuto il “Premio alla carriera” e il “Premio Giuria tecnica”. La gara si è svolta al Centro Direzionale Eni, con la conduzione di Tessa Gelisio, e ha coinvolto professionisti Dussmann provenienti dai comparti scolastico, sanitario e aziendale. Le prove riproducevano le condizioni di un contratto di ristorazione collettiva: ogni squadra ha lavorato con un regolamento, attrezzature definite e un elenco di ingredienti costruito sulla base del food cost disponibile. I partecipanti hanno dovuto progettare e realizzare menu capaci di conciliare gusto, equilibrio nutrizionale, sostenibilità economica e attenzione ambientale, limitando gli sprechi alimentari.

Le competenze necessarie per il servizio mensa

La qualità della ristorazione collettiva richiede pianificazione, conoscenza delle materie prime, controllo dei costi e coordinamento. Nelle scuole il pasto sostiene educazione alimentare e socialità; negli ospedali accompagna il percorso di cura; nelle aziende è welfare e occasione di incontro. Al servizio concorrono cuochi, personale di sala e distribuzione, dietisti, nutrizionisti, tecnologi alimentari, addetti agli acquisti, responsabili della qualità e logistica. «La qualità della ristorazione collettiva nasce da un lavoro di squadra che merita maggiore riconoscimento. Con EmerGente Collettiva abbiamo voluto dare ai professionisti del settore uno spazio in cui mostrare le proprie capacità e al pubblico gli strumenti per apprezzarle», commenta Renato Spotti, amministratore delegato di Dussmann Service.

Renato Spotti, Renato Spotti, amministratore delegato di Dussmann Service

«Assaggiare un piatto e capire come è stato realizzato, quali esigenze deve soddisfare e quali scelte ha richiesto aiuta a guardare con occhi diversi anche al pasto consumato ogni giorno in mensa, qualsiasi essa sia - ha aggiunto Spotti - È da questa conoscenza che può crescere una maggiore attenzione verso un servizio che contribuisce alla salute e al benessere delle persone. Ai vincitori e a tutti i partecipanti va il nostro grazie per aver messo in gioco esperienza, idee e passione, mostrando quanto talento ci sia nelle nostre cucine e nelle nostre sale».

Il ruolo sociale della ristorazione collettiva

Andrea Berton, componente della giuria tecnica, ha sottolineato il valore della precisione e della responsabilità verso chi consuma il pasto. «Il rigore è un ingrediente fondamentale in una cucina stellata come in una mensa: significa scegliere con cura le materie prime, padroneggiare le tecniche, lavorare bene insieme e avere attenzione per ogni dettaglio. Soprattutto per la persona che mangerà quel piatto. Nella ristorazione collettiva questa responsabilità si rinnova ogni giorno per centinaia, a volte migliaia di persone, con bisogni e aspettative differenti. Portare in tavola un pasto buono, equilibrato e capace di regalare un momento di piacere richiede preparazione e sensibilità. È un talento che merita di essere riconosciuto e valorizzato».

Chef Andrea Berton

Ristorazione collettiva in Italia: valore e dimensioni del mercato