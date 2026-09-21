RATIONAL
Paella, il vero segreto è il socarrat: come gestirlo nella cucina professionale
Dalle origini valenciane alla ristorazione professionale, la paella resta un simbolo della cucina spagnola, richiede controllo di cottura, evaporazione e socarrat. Rational propone oggi soluzioni per gestire il processo
Dalle campagne dell’Albufera di Valencia alle cucine di tutto il mondo, la paella è diventata uno dei simboli più riconoscibili della gastronomia spagnola. Nata come preparazione popolare a base di riso, nel corso del tempo ha sviluppato numerose interpretazioni, mantenendo centrale la dimensione della condivisione. La sua diffusione internazionale è cresciuta soprattutto nel Novecento, sostenuta dal turismo e dalla crescente popolarità della cucina spagnola.
La paella valenciana e la sua storia
Il legame con le origini resta evidente nel Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca, competizione nata nel 1961 che richiama ogni anno professionisti da diversi Paesi. La manifestazione contribuisce a valorizzare la Paella Valenciana come specialità gastronomica e patrimonio culturale, mentre oggi la preparazione è presente nei menu di ristoranti, hotel e cucine professionali in molti mercati.
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La tecnica per ottenere una paella di qualità
Dietro un piatto apparentemente semplice si concentrano diverse variabili tecniche. Evaporazione dei liquidi, distribuzione uniforme del calore, corretta cottura del riso e formazione del socarrat sono passaggi decisivi. Quest’ultimo è la crosta dorata che si sviluppa sul fondo della paellera e contribuisce al carattere della preparazione. Per la ristorazione professionale, mantenere costanti questi parametri può diventare particolarmente importante quando aumentano quantità e frequenza del servizio.
Rational per la preparazione della paella
In questo scenario, le soluzioni Rational offrono strumenti per organizzare con maggiore precisione le diverse fasi di lavoro. iCombi Pro e iVario Pro possono supportare la realizzazione dei fondi e la cottura del riso, favorendo risultati costanti e ripetibili anche durante produzioni elevate, anche nei picchi produttivi. L’obiettivo è rendere più controllabile il processo senza modificare le caratteristiche che definiscono il piatto.
Ricette e programmi con ConnectedCooking
L’esperienza di Rational nelle preparazioni a base di riso si traduce anche in procedure e ricette dedicate, che possono essere gestite attraverso ConnectedCooking. La piattaforma consente di condividere programmi di cottura e standard operativi tra cucine e punti vendita, facilitando una gestione uniforme delle preparazioni. In occasione del World Paella Day, Rational mette così in evidenza come tecnologia e controllo del processo possano sostenere gli chef nella ricerca di autenticità, qualità e continuità del risultato.