Dalle campagne dell’Albufera di Valencia alle cucine di tutto il mondo, la paella è diventata uno dei simboli più riconoscibili della gastronomia spagnola. Nata come preparazione popolare a base di riso, nel corso del tempo ha sviluppato numerose interpretazioni, mantenendo centrale la dimensione della condivisione. La sua diffusione internazionale è cresciuta soprattutto nel Novecento, sostenuta dal turismo e dalla crescente popolarità della cucina spagnola.

La paella, un piatto con una storia ultracentenaria

La paella valenciana e la sua storia

Il legame con le origini resta evidente nel Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca, competizione nata nel 1961 che richiama ogni anno professionisti da diversi Paesi. La manifestazione contribuisce a valorizzare la Paella Valenciana come specialità gastronomica e patrimonio culturale, mentre oggi la preparazione è presente nei menu di ristoranti, hotel e cucine professionali in molti mercati.

La tecnica per ottenere una paella di qualità

Dietro un piatto apparentemente semplice si concentrano diverse variabili tecniche. Evaporazione dei liquidi, distribuzione uniforme del calore, corretta cottura del riso e formazione del socarrat sono passaggi decisivi. Quest’ultimo è la crosta dorata che si sviluppa sul fondo della paellera e contribuisce al carattere della preparazione. Per la ristorazione professionale, mantenere costanti questi parametri può diventare particolarmente importante quando aumentano quantità e frequenza del servizio.

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Rational per la preparazione della paella

In questo scenario, le soluzioni Rational offrono strumenti per organizzare con maggiore precisione le diverse fasi di lavoro. iCombi Pro e iVario Pro possono supportare la realizzazione dei fondi e la cottura del riso, favorendo risultati costanti e ripetibili anche durante produzioni elevate, anche nei picchi produttivi. L’obiettivo è rendere più controllabile il processo senza modificare le caratteristiche che definiscono il piatto.

I sistemi di cottura iCombi e iVario di Rational

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