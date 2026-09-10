Dopo un avvio d’anno positivo, Rational ha chiuso il secondo trimestre 2026 con ricavi pari a 324 milioni di euro, in aumento del 4% rispetto ai 310,9 milioni dello stesso periodo del 2025. Nel primo semestre, i ricavi consolidati hanno così raggiunto 641,5 milioni di euro, segnando una crescita del 6% sui 606,2 milioni dell’anno precedente. Al netto degli effetti valutari, l’incremento è stato dell’8%. Il primo trimestre ha beneficiato di un effetto di anticipo degli acquisti legato all’aumento dei prezzi negli Stati Uniti. «Dopo un inizio d'anno molto forte, abbiamo proseguito il nostro andamento positivo anche nel secondo trimestre. La domanda sostenuta in molti mercati conferma l'attrattività delle nostre soluzioni e la solidità del nostro modello di business», afferma il ceo di Rational, Dr. Peter Stadelmann.

Il ceo di Rational Dr. Peter Stadelmann

La crescita dei ricavi è stata sostenuta soprattutto dall’Europa, con un aumento del 9% sia nei mercati europei extra-Germania, in particolare Scandinavia, Austria, Spagna e Francia, sia in Germania. In Nord America i ricavi sono cresciuti dell’1%, mentre a cambi costanti l’incremento ha superato il 10%. La performance riflette una domanda sostenuta. In Asia il fatturato è diminuito del 2%. Considerando gli effetti valutari, però, la regione ha registrato una crescita del 4%, sostenuta dal Giappone.

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iVario e iCombi sostengono la crescita di Rational

Entrambe le principali linee di prodotto hanno contribuito ai risultati del semestre. I ricavi della gamma iVario sono aumentati del 14%, raggiungendo 79,4 milioni di euro. La linea iCombi ha registrato una crescita del 5%, arrivando a 562,2 milioni di euro. La gamma resta il principale contributo ai ricavi del gruppo.

I ricavi della gamma iVario sono aumentati del 14%

«Nonostante un contesto caratterizzato da livelli eccezionalmente elevati di incertezza politica ed economica, il nostro business continua a registrare buone performance. I risultati di eccellenza non si raggiungono dall'oggi al domani, ma attraverso obiettivi chiari, un miglioramento continuo e la volontà costante di fare sempre meglio» aggiunge ancora Stadelmann.

Margine EBIT al 26,5% nel primo semestre 2026

Sul fronte della redditività, nel primo semestre il costo del venduto è aumentato del 4%, a 258,1 milioni di euro. Il margine lordo è salito al 59,8%, dal 59,0% dello stesso periodo del 2025. «Questo rimborso ha avuto un impatto significativamente positivo sul nostro margine lordo. Senza questo effetto straordinario, il costo del venduto sarebbe aumentato più rapidamente dei ricavi a causa dei maggiori costi legati a dazi e logistica» spiega il cfo di Rational Jörg Walter.

Il cfo di Rational Jörg Walter

L’Ebit è cresciuto di circa l’11%, passando da 153,4 a 169,9 milioni di euro. I costi operativi hanno raggiunto 215,3 milioni, con un aumento del 5%, inferiore alla crescita dei ricavi. Il margine EBIT è quindi salito al 26,5%, contro il 25,3% del primo semestre 2025. «Anche senza il rimborso dei dazi, il margine EBIT si sarebbe attestato al 24,3%, in linea con le nostre aspettative» aggiunge Walter.

Rational conferma le previsioni per il 2026