Nel periodo compreso tra gennaio e giugno 2026, la rete di trasporto ha coperto oltre 778.000 km, assicurando la consegna di più di 1,45 milioni di pasti nelle mensi aziendali e scolastiche. Dai dati raccolti emerge che le emissioni dirette di CO₂ si sono attestate su una media di 225 grammi per chilometro percorso, pari a circa 120 grammi per ogni singolo pasto distribuito.