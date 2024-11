Dalla tavola alla scuola: Madama Oliva insegna la dieta mediterranea

Madama Oliva, azienda produttrice di olive e prodotti vegetali, rafforza il suo impegno per la sostenibilità alimentare e l’educazione civica con il progetto didattico SALTAinBOCCA, rivolto a tutte le classi delle scuole primarie italiane per l’anno scolastico 2024–2025. L’iniziativa, giunta alla sua undicesima edizione, è frutto della collaborazione tra aziende di spicco come Madama Oliva, Montana, Limmi e PanPiuma.

Sabrina Mancini, dIrettrice marketing di Madama Oliva

SALTAinBOCCA si inserisce nel contesto dell’insegnamento trasversale di educazione civica introdotto dalla Legge 92/2019. I temi affrontati includono la sostenibilità ambientale, la lotta allo spreco alimentare e il diritto alla salute e al benessere (Obiettivi 3 e 12 dell’Agenda 2030).

«Sostenere le buone pratiche quotidiane, dall’acquisto del cibo al riciclo dei packaging, è una missione che perseguiamo da anni - spiega Sabrina Mancini, direttrice marketing di Madama Oliva - Mai come oggi la sostenibilità ambientale è centrale nelle nostre politiche aziendali. Educare i bambini a un’alimentazione sana non solo contribuisce al loro benessere, ma offre anche opportunità di crescita culturale e personale».

Il progetto punta a raggiungere 3mila classi e circa 75mila alunni delle scuole primarie e dell’infanzia in tutta Italia, con l’obiettivo di promuovere la dieta mediterranea come modello alimentare equilibrato e salutare. Questo approccio, riconosciuto dall’Unesco come Patrimonio dell’Umanità, è essenziale per contrastare fenomeni preoccupanti come l’obesità infantile, che colpisce quasi il 10% dei bambini tra gli 8 e i 9 anni, secondo l’Istituto Superiore di Sanità.

Attraverso materiali didattici, un contest per le classi e un concorso per le famiglie, SALTAinBOCCA mira a diffondere i principi di una nutrizione corretta e di uno stile di vita sostenibile, coinvolgendo attivamente scuole, alunni e genitori.

Fondata nel 1989 a Carsoli (Aq), Madama Oliva è oggi tra le azienda leader nella produzione di olive fresche, paté vegetali, lupini e altri prodotti ortofrutticoli. Con oltre 400 referenze, 20 linee produttive e una distribuzione che copre 45 Paesi, l’azienda produce ogni anno circa 22 milioni di confezioni.

Per garantire alta qualità e tracciabilità, Madama Oliva ha investito in due aziende agricole strategiche: una in Sicilia e una a Larissa, in Grecia. Queste collaborazioni consentono di offrire prodotti Dop e rispondere alle richieste del mercato, anticipandone le tendenze.

Madama Oliva si distingue inoltre per il suo impegno verso la sostenibilità ambientale e sociale. L’azienda adotta politiche virtuose in tutte le fasi della filiera, dalla selezione dei fornitori all’innovazione di prodotto, dimostrandosi un esempio di eccellenza nel settore agroalimentare.

Grazie a iniziative come SALTAinBOCCA, Madama Oliva non si limita a promuovere la qualità dei suoi prodotti, ma si impegna attivamente a sensibilizzare le nuove generazioni su temi cruciali come la salute, la sostenibilità e l’educazione alimentare. Una missione che unisce valori aziendali e responsabilità sociale, ponendo le basi per un futuro più consapevole e sostenibile.

