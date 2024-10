5 Hats e Iba insieme per promuovere gli spirits italiani nei concorsi internazionali

5 Hats, la Brand&Buyer Agency che ha come obiettivo il supporto e lo sviluppo dei progetti commerciali internazionali per le aziende produttive made in Italy, ha ufficializzato una forte partnership con l'International Bartenders Association (Iba), ovvero la più importante istituzione della mixology del mondo.

Alessia Grola e Giorgio Fadda

Per i prossimi tre anni il compito di 5 Hats sarà quello di poter offrire nei più importanti palcoscenici e nei momenti di concorso una selezione di piccoli produttori spirits di maestria per lo scouting dei concorrenti che verranno da ogni parte del mondo e avranno l'opportunità di assaggiare e conoscere le eccellenze ricercate da 5 Hats in base ai trend di mercato del momento.

Così il presidente di 5 Hats Alessia Grola: «In questa occasione, oltre ad affiancare una istituzione di storico prestigio, avremo anche l'opportunità di conoscere dal vivo veri talenti del settore dove, attraverso la loro maestria in miscelazione nei loro locali, questi potranno esaltare i prodotti di chi produce con la loro stessa passione e scrupolo».

Il presidente Iba Giorgio Fadda aggiunge: «Da sempre, l'International Bartenders Association collabora con partner di straordinaria raffinatezza ed eccellenza. L'ingresso di 5 Hats come Brand and Buyer Agency rappresenta un ulteriore passo avanti, confermando l'importanza di tali collaborazioni in momenti chiave di crescita e sviluppo del beverage made in Italy, rinomato a livello internazionale. Questi partner offrono prodotti di alta qualità che arricchiscono ulteriormente la nostra proposta, contribuendo a elevare gli standard del settore e a promuovere l'eccellenza del nostro patrimonio enogastronomico».

Il primo appuntamento dove applicare la collaborazione saranno i campionati del mondo di Madeira dal 31 di ottobre al 3 di novembre 2024 con già nel mirino i mondiali del 2025 di Seul in Corea.

© Riproduzione riservata