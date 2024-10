Vendemmia 2024 a Cantina Torrevilla tra sfide climatiche e risultati promettenti

La vendemmia di Cantina Torrevilla, storica azienda dell’Oltrepò Pavese, si è rivelata particolarmente complessa quest'anno a causa degli effetti del cambiamento climatico. Uno dei principali problemi affrontati è stata la peronospora, una malattia fungina che ha trovato terreno fertile nelle condizioni climatiche caratterizzate da piogge frequenti. Questo ha portato a una significativa riduzione del raccolto e ha aumentato i costi necessari per i trattamenti fitosanitari, rendendo il lavoro nei vigneti ancora più impegnativo. Tuttavia si prospetta un’annata di alto livello, soprattutto per quanto riguarda il Metodo Classico, a ennesima conferma del fatto che il pinot nero ha trovato nell’Oltrepò Pavese l’habitat ideale per esprimersi ai massimi livelli.

Nonostante le difficoltà, la vendemmia 2024 di Cantina Torrevilla si prospetta di alto livello

«L’Oltrepò pavese, con il suo territorio prevalentemente collinare, esprime un’altissima vocazionalità. - spiega il Presidente Massimo Barbieri - allo stesso tempo le forti pendenze rendono esponenziali i costi di gestione per le imprese che sono messe ancora più in difficoltà in termini di energie e sforzi economici, dall’impatto dei cambiamenti climatici degli ultimi anni. La produzione dei vigneti ha subito cali dovuti alla siccità negli anni passati e alle piogge intense nell’annata corrente. Queste condizioni hanno favorito infatti, la proliferazione del fungo patogeno della Peronospora e il conseguente calo produttivo. Nonostante le difficoltà di questo periodo, sono certo che i vignaioli saranno in grado di far fronte all’ennesima sfida».

«Nonostante le piogge insistenti - sottolinea Simone Fiori, enologo della cantina Torrevilla - questa è stata un’ottima annata per le basi spumante: i mosti ottenuti sono contraddistinti da buone acidità, che sicuramente daranno vita a dei vini eleganti e longevi. Per quanto riguarda i Rossi, grazie alla scrupolosa selezione delle uve effettuata prima della pigiatura e a un meticoloso lavoro in cantina siamo certi di ottenere un ottimo risultato».

