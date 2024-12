Cantine di Verona: la cooperazione premia, il fatturato cresce

Innovazione, responsabilità ambientale e valorizzazione dei soci: sono queste le chiavi del successo di Cantine di Verona, che nonostante un contesto difficile per il settore del vino ha approvato all'unanimità il bilancio 2023-2024 con risultati che premiano la cooperazione. Il fatturato consolidato del gruppo si attesta a oltre 62,5 milioni di euro, con un aumento del prezzo medio liquidato agli oltre 500 soci, confermando l'impegno a supportare il territorio. Nonostante una leggera flessione dovuta anche alle avversità atmosferiche, i wine shop del gruppo hanno registrato un incremento nei volumi di vendita, segnale di una fiducia crescente da parte dei consumatori che scelgono sempre più spesso di acquistare direttamente dal produttore.

Cantine di Verona: bilancio positivo e sguardo al futuro

Il presidente Luigi Turco, intervenuto durante l'assemblea del 14 dicembre, ha sottolineato la necessità di affrontare con fiducia i cambiamenti in atto nel comparto: «Quelli che ci attendono non saranno sicuramente tempi facili. E il mondo del vino, nello specifico, sta vivendo un periodo di grandi cambiamenti. Ma noi guardiamo con fiducia al futuro, consapevoli che il nostro percorso è in continua evoluzione. Per questo continuiamo a impegnarci a migliorare le buone pratiche aziendali, puntando su innovazione, qualità e responsabilità. La nostra adesione ai principi della certificazione Equalitas, Sqnpi e biologica è il proseguimento di un viaggio che ci vedrà sempre più protagonisti nel promuovere un modello di sviluppo giusto e rispettoso dell'ambiente».

Il percorso verso un futuro più sostenibile si concretizzerà nel 2025 con la pubblicazione del primo bilancio di sostenibilità di Cantine di Verona. Questo documento non sarà solo un resoconto delle iniziative intraprese, ma anche uno strumento per fissare obiettivi futuri e rafforzare il legame con l'ambiente e la comunità. Tra le scelte già attuate, il gruppo ha investito nella produzione di un nuovo olio evo attraverso un impianto interno all'azienda, ottenendo standard qualitativi elevati grazie al processo di spremitura a freddo. Sul fronte energetico, è previsto per i prossimi mesi il completamento di un nuovo impianto fotovoltaico nello stabilimento di Custoza, che andrà ad affiancare quelli già operativi nelle tre sedi. Questo progetto si inserisce in un'ottica di contenimento dei costi e di riduzione dell'impatto ambientale.

Un altro punto di forza delle Cantine di Verona è la capacità di mantenere stabili i volumi di vendita, nonostante la contrazione generale dei consumi. I 10 wine shop del gruppo, infatti, hanno registrato un aumento significativo, confermando la tendenza dei consumatori a prediligere l'acquisto quotidiano dai produttori come simbolo di qualità e fiducia. Questo risultato si riflette anche nella valorizzazione dei soci: nonostante il calo produttivo dovuto alle difficoltà climatiche dell'annata agraria, il prezzo medio liquidato per quintale è stato superiore a quello dell'anno precedente, garantendo un ritorno economico importante per oltre 500 conferitori.

Cantine di Verona

Via Colonia Orfani di Guerra 5/b - 37142 Verona

Tel 045 550032

© Riproduzione riservata