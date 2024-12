Ais Lombardia, Francesca Seralvo premiata “Personaggio dell'anno”

L'Associazione italiana sommelier Lombardia premia l'Oltrepò pavese con un prestigioso riconoscimento conferito a Francesca Seralvo, patron di Tenuta Mazzolino e attuale presidente del Consorzio tutela vini Oltrepò pavese. Grazie alla qualità espressa in bottiglia dalla sua cantina e per il suo impegno profuso al vertice dell'ente Ais Lombardia, durante la conferenza stampa per la presentazione della diciannovesima edizione della Guida ViniPlus Lombardia, ha conferito a Francesca Seralvo, dal 2015 alla guida di Tenuta Mazzolino, il premio “Personaggio dell'anno”. Il riconoscimento, consegnato dal presidente Ais Lombardia, Hosam Eldin Abou Eleyoun, celebra il suo “impegno e la dedizione profusi in questi anni nel contribuire a elevare la qualità del territorio, sostenendo l'espressione dell'eccellenza”.

Francesce Seralvo premiata da Ais Lombardia come Personaggio dell'anno

«Ricevere questo premio è un onore immenso - ha dichiarato Seralvo. Non è solo un tributo personale, ma un riconoscimento al lavoro di squadra che, ogni giorno, condivide con me la passione e l'impegno verso l'eccellenza e la sostenibilità. Questo percorso, iniziato nel 2015, è stato guidato da un obiettivo chiaro: combinare qualità e rispetto per l'ambiente, consapevoli che ogni scelta ha un impatto profondo sul futuro del nostro territorio». Ha poi aggiunto: «Questo premio è anche un omaggio all'Oltrepò pavese, una terra unica, ricca di tradizione che ci impegniamo a valorizzare preservandone l'autenticità. Essere ambasciatori di questo territorio significa adottare pratiche sostenibili, promuovendo la cultura e il paesaggio locali. È un messaggio di fiducia per il futuro».

La cerimonia si è svolta durante un evento che ha visto protagonisti i migliori vini lombardi, degustati e selezionati da un gruppo di esperti sommelier Ais. La Guida ViniPlus 2025, consultabile esclusivamente online all'indirizzo www.viniplus.wine, celebra l'eccellenza della produzione vitivinicola lombarda, attribuendo riconoscimenti come le Rose Oro, Camune e Verdi. «Non consideriamo questo riconoscimento un traguardo, ma un punto di partenza”, ha sottolineato in chiusura, Francesca Seralvo. «Guardiamo avanti con entusiasmo, pronti ad affrontare nuove sfide, innovando sempre nel rispetto della tradizione e dell'ambiente. Ringrazio Ais Lombardia per il continuo supporto alla qualità e alla valorizzazione del nostro territorio». Ais Lombardia ha anche annunciato l'introduzione del nuovo Premio enoturismo e ospitalità (andato a Ca' del Bosco) sottolineando l'importanza crescente delle esperienze legate al vino e all'accoglienza, in linea con la valorizzazione dei territori e delle comunità locali e un premio menzione speciale per la lunga collaborazione a Berlucchi.

Di Stefano Calvi

