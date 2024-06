Cinema in una vigna storica della famiglia Bava nel Monferrato Astigiano

Il 29 giugno e il 27 luglio a partire dalle ore 19 appuntamento nella vigna di Tuffo a Cocconato d’Asti (At) per due serate all'insegna del buon cinema, con la possibilità di degustare vini Bava e Giulio Cocchi. Da questo vigneto storico di Bava nasce il Monferrato Nebbiolo Superiore doc Serre di San Pietro (Serre di Tuffo), due bicchieri Gambero Rosso per la vendemmia 2020.

Tra la vigna Cadodo e i Bricchi delle Serre, la collina è una sorta di cru e la famiglia Bava, che abita quei luoghi da 13 generazioni, già nel settecento vi possedeva dei terreni. Cadodo si trova nella stessa posizione descritta da una rara mappa catastale del 1790 (tra le poche completate durante il Regno Sabaudo) che reca il medesimo toponimo. Il terreno è caratterizzato da un suolo bianco calcareo e ruvido che ricopre le marne affioranti.

Il film in proiezione: “Il grande Gatsby” e “Un'ottima annata”

Il 29 giugno alle 21 proiezione de “Il grande Gatsby” (2013) diretto da Baz Luhrmann, preceduta da un aperitivo con Vermouth&Tonic in omaggio alla “Vermouth di Torino Week” che il Consorzio del Vermouth organizza a Torino dal 23 al 30 giugno.

Il film, tratto dall'omonimo romanzo di Francis Scott Fitzgerald, racconta la storia del misterioso e affascinante milionario Jay Gatsby (interpretato da Leonardo Di Caprio) e del suo ossessivo amore per Daisy Buchanan (Carey Mulligan). Un'opera che cattura l'essenza degli anni venti americani con sfarzo e drammaticità.

Sempre in abbinamento con un Vermouth&Tonic (in alternativa un calice di vino o un drink analcolico) e un cestino per l’aperitivo o la cena, il 27 luglio sarà la volta di “Un'ottima annata” (2006) diretto da Ridley Scott. La visione di questo film in una vigna è come un calcio di rigore a porta vuota. La commedia romantica - che vede protagonista Russell Crowe nel ruolo di Max Skinner - narra infatti di un uomo d'affari londinese che eredita un vigneto in Provenza. Il film esplora temi di rinascita e amore, con una fotografia incantevole e una trama intrigante.

Entrambe le serate si svolgeranno nella vigna in frazione Tuffo a Cocconato, nel Monferrato, con prenotazione obbligatoria.

di Daniele Alessandrini

