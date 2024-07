L'Ais Veneto supera i 4000 iscritti e apre i nuovi corsi per sommelier

L'Associazione italiana sommelier del Veneto (Ais Veneto) festeggia un traguardo importante: oltre 4000 iscritti. Un numero in costante crescita che conferma il successo dei corsi di formazione proposti dall'associazione e la passione per il vino in Regione. E per celebrare questo traguardo e per dare la possibilità a nuovi aspiranti di avvicinarsi al mondo del vino, Ais Veneto ha annunciato un nuovo calendario di corsi per sommelier, in partenza a settembre e ottobre in tutte le province della Regione.

I corsi, suddivisi in tre livelli, offrono una formazione completa sulla viticoltura, l'enologia e il servizio del vino.

Il primo livello fornisce una solida introduzione della viticoltura, dell'enologia e del servizio, conoscenze fondamentali per esercitare la professione di Sommelier. I corsisti possono imparare la corretta temperatura della mescita, acquisire informazioni sulla legislatura del settore e, oltre al vino, conoscere i fondamentali di birre e distillati, il tutto costantemente accompagnato da prove teoriche e pratiche sulla tecnica di degustazione.

Con il passaggio al secondo livello, si approfondisce il legame tra il vino e il territorio grazie allo studio di Docg e Doc italiane e dei principali produttori esteri, mentre il perfezionamento costante della tecnica di degustazione diventa elemento discriminante per apprezzare ogni singola sfumatura ed esprimere un giudizio professionale e oggettivo.

Infine, il terzo livello tratta l'arte dell'abbinamento cibo-vino attraverso prove pratiche di assaggio con diverse tipologie di alimenti e preparazioni. Al termine del percorso formativo, i corsisti affrontano un esame di abilitazione, in seguito al quale si consegue il titolo di sommelier.

Inoltre, chi si iscriverà ai corsi entro il 20 agosto riceverà in omaggio:

Il corso breve AISpeak , dedicato all'inglese tecnico utilizzato nel mondo del vino

, dedicato all'inglese tecnico utilizzato nel mondo del vino Il volume "Carnet di Viaggio", una guida che racconta i territori veneti e le loro eccellenze enogastronomiche

«Siamo orgogliosi di accogliere tra le fila della nostra Associazione oltre 4000 iscritti - spiega Gianpaolo Breda, presidente di Ais Veneto. Numero che anno dopo anno continua a crescere: segno inequivocabile che i corsi proposti sono di indiscussa qualità, dove è possibile scoprire, grazie alla preparazione dei relatori, il mondo che si cela dentro al calice. Un altro motivo di orgoglio per Ais Veneto è il fatto che i Sommelier professionisti cresciuti all'interno della nostra Associazione sono presenti nei più importanti contesti dell'alta ristorazione e di eccellenza, oltre che nei locali storici, della Regione e in due città simbolo dell'arte dell'accoglienza, Venezia e Cortina. Si tratta di un vero vanto per Ais Veneto, che si conferma come punto di riferimento per la diffusione della conoscenza del mondo enoico in generale e la valorizzazione dei vini veneti in particolare».

Per iscriversi e ottenere ulteriori informazioni, visitare il sito ufficiale di Ais Veneto.

