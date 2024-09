The Grand Wine Tour rinnova il direttivo: una nuova strategia per l'enoturismo

L'associazione The Grand Wine Tour, che riunisce le migliori cantine italiane per promuovere l'enoturismo di alta qualità, ha annunciato il rinnovo del proprio direttivo. La nuova governance mira a rispondere alle sfide di un settore in forte espansione ma estremamente frammentato, puntando a una maggiore coesione e a una strategia di sviluppo integrata. Tra i nuovi membri del direttivo spiccano Nadia Zenato, co-owner della storica cantina situata tra Lugana e Valpolicella, ed Elvira Bortolomiol, alla guida dell'azienda vitivinicola omonima a Valdobbiadene. Entrambe sono state nominate con delega alla comunicazione dell'associazione: Nadia Zenato nel ruolo di vicepresidente ed Elvira Bortolomiol come membro del direttivo. La loro esperienza nel settore vinicolo sarà fondamentale per rafforzare la comunicazione del marchio a livello internazionale e accrescere il valore percepito del patrimonio enoturistico italiano.

Elvira Bortomiol e Nadia Zenato

«The Grand Wine Tour è unico nel suo genere in Italia», affermano Zenato e Bortolomiol. «Siamo orgogliose di rappresentare un progetto che codifica e valorizza l'immenso patrimonio enoturistico italiano. Il nostro obiettivo è raggiungere quaranta cantine associate nei prossimi tre anni, per offrire ai visitatori una panoramica completa della diversità territoriale del nostro paese». Oltre a Zenato e Bortolomiol, il nuovo direttivo vede la partecipazione di figure di spicco come Lapo Mazzei del gruppo toscano Fonterutoli e Alberto Chiarlo dell'azienda piemontese Michele Chiarlo. La presidenza è stata affidata a Giovanni Minetti, ceodi Tenuta Carretta, storica azienda con vigneti nelle Langhe e nel Roero. Fondata nel 2017, The Grand Wine Tour si ispira al celebre "Grand Tour" europeo del XVIII secolo, un viaggio alla scoperta dei tesori culturali e artistici dell'Italia. L'associazione riunisce oggi 16 cantine d'eccellenza distribuite in otto regioni italiane, da Piemonte a Sicilia, con l'obiettivo di offrire esperienze uniche e personalizzate legate al mondo del vino.

Le cantine associate a The Grand Wine Tour si contraddistinguono per un'offerta enoturistica di alta qualità, che abbraccia territori di grande rilevanza come le Langhe, Roero, Monferrato, le colline del Prosecco di Valdobbiadene, il Chianti Classico, fino alla Val di Noto in Sicilia. Il marchio di qualità The Grand Wine Tour certifica gli standard di accoglienza delle cantine, garantendo elevati livelli di servizio e professionalità, grazie alla supervisione di un Organo Tecnico esterno. Tra i principali obiettivi del nuovo direttivo vi è la partecipazione a fiere di settore e incontri B2B con tour operator specializzati, per incrementare la presenza nei mercati esteri. La comunicazione si concentrerà maggiormente sul consumatore finale, con un piano strategico volto a migliorare l'esperienza di visita in cantina.

Un ruolo chiave sarà giocato anche dalla formazione. Corsi di aggiornamento sull'enoturismo verranno offerti al personale delle cantine associate, per garantire un'accoglienza sempre all'altezza delle aspettative di un mercato in continua evoluzione. Secondo Nadia Zenato ed Elvira Bortolomiol, per aumentare l'attrattività dell'ospitalità in cantina è necessario un cambiamento radicale: «È essenziale passare da una logica di prodotto a una di servizio, concentrandosi sul consumatore privato. Non bastano gli investimenti economici, servono competenze specifiche nel linguaggio dell'ospitalità e del servizio al cliente. Ancora una volta, la formazione è il punto di partenza». Con queste nuove linee guida, The Grand Wine Tour si prepara ad affrontare un 2024-2025 ricco di sfide e opportunità, con l'obiettivo di consolidare il ruolo dell'Italia come leader nell'enoturismo di alta qualità.

