Toscana, via libera a nuovi vigneti per un totale di 639 ettari

Ottime notizie per il settore vitivinicolo toscano. La Regione Toscana ha infatti dato il via libera all'impianto di nuovi vigneti per un totale di 639 ettari. Questo significa che ben 818 aziende agricole potranno ampliare le loro produzioni e contribuire a far crescere ancora di più la fama dei vini toscani nel mondo. Un numero che corrisponde all'1% della superficie vitata dell'intera Toscana, rispetto ai 4877 ettari richiesti, secondo la quota stabilita dal ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Vite in espansione: la Toscana dice sì a nuovi vigneti

Le aziende che hanno ricevuto autorizzazioni per superfici inferiori al 50% della richiesta possono rinunciare all'autorizzazione tramite il sistema informatico di Agea entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di concessione sul Bollettino regionale (Burt). Dopo tale data, Artea registrerà le autorizzazioni concesse a ciascuna impresa, tenendo conto delle eventuali rinunce.

